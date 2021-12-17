Сказал — сделал: как бывший ставропольский министр сближался с начальством

Алексей Когарлыцкий и Александр Золотарев

В Ставрополе продолжают рассматривать уголовные дела против бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого и его руководителя, экс-зампреда регионального правительства Александра Золотарева. Первый находится под домашним арестом, второй - в СИЗО. По последней информации, под стражей у мужчины ухудшилось самочувствие.

Осведомленный источник "КП-Ставрополь" рассказал, как Когарлыцкий пытался сблизиться с Золотаревым через пруд по месту жительства его мамы. В марте 2019 года, когда он уже, по его словам, передал первую взятку от "Гипроздрава", министр узнал от своего шефа, что у него спускает воду искусственный пруд. Чтобы заручиться поддержкой и покровительством, Когарлыцкий вызвался отремонтировать объект за свой счет.

Рабочих ему подыскал знакомый. Вместе с ними, но без самого зампреда он приехал к его дому, чтобы осмотреть пруд. Тогда ему объявили, что ремонт обойдется в 100 тысяч рублей.

- Золотарев уверял, что долго не соглашался на такую сумму. Но когда ему пояснили, что будут делать, он согласился. Рассказал об этом Золотареву и передал деньги работникам. Конкретных обещаний за такую услугу тот ему не давал, - рассказал собеседник издания.

Но сам Золотарев на очной ставке отрицал все, что сказал его бывший подчиненный. Его слова подтверждают свидетели, которых привлекает защита. Один из них рассказал, что весной 2020 года помог найти зампреду работника, который бы помог сделать ему бассейн на месте пруда. При осмотре места он увидел, что на месте так называемого пруда лежит "куча мусора". И там подобранный человек должен был с нуля сделать бассейн.

И Когарлыцкому, и Золотареву уже предъявлено обвинение. Экс-министра судят за получение взяток и два эпизода злоупотребления должностными полномочий, бывшего зампреда правительства Ставропольского края - за пять эпизодов получения взяток и подстрекательство. Все преступления были совершены при выполнении контактов по строительству трех больниц и спортивного комплекса в Ставрополе. Золотарев, по версии следствия, заработал на них больше 64 млн рублей, а Когарлыцкий - миллион рублей, «Porsche Cayenne S», снегоболотоход и автоприцеп.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

В интервью корреспонденту "КП-Ставрополь" глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов рассказал, что имущество, арестованное по делу Золотарева и Когарлыцкого, оценено в 20 млн рублей.

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