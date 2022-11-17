Чеченский спецназ занялся перевоспитанием трудных подростков со всей России

Ребята проверили свои физические способности. Фото: стоп-кадр видео

С весны 2022 года в России реализуется федеральная программа «Подростки России». Теперь к проекту подключилась Чечня. О том, как в республике будут перевоспитывать детей, состоящих на учете в соответствующих органах, рассказал глава ЧР Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале. Политик уточнил, что в Чечню прибыли 200 трудных подростков из разных регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики.

- С детьми будет проведена профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания. С момента прибытия стартовала насыщенная программа. Она включает в себя посещение местных достопримечательностей, участие в спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами региона, - объяснил Кадыров.

К непростому делу перевоспитания подключился и Российский университет спецназа, базирующийся в 40 км от Грозного, в городе Гудермесе. РУС, кстати, является первым учебным заведением в России, обеспечивающим профессиональную подготовку специальных подразделений.

- Детям провели подробную экскурсия по учебному полигону и самому большому воздушному центру - аэродинамическому комплексу Goodsky. Пользуясь превосходной возможностью, дети проверили свои физические способности на полосе препятствий. Юные гости с большим интересом отнеслись к проводимой университетом работе и в целом к военному ремеслу, это радует, - поделился глава Чечни и выразил надежду, что подобные мероприятия помогут детям переоценить свои интересы и буду способствовать их духовно-нравственному развитию.

Кстати, на базе РУС активно занимаются и дети самого Кадырова, которые уже продемонстрировали полученные навыки в зоне СВО.

- Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира - готовься к войне! - считает чеченский лидер.

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