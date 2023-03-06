Украинского боксера Ломаченко назвали предателем за фото с российским бойцом Махачевым

Момент случайно попал в трансляцию турнира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сделал совместную фотографию с украинским боксером Василием Ломаченко.

Василий Ломанченко. Фото: ESPN

Момент попал в трансляцию турнира UFC 285, который проходил в Лас-Вегасе. Когда операторы записывали реакцию Майкла Чандлера, в кадр попали Махачев и Ломаченко, которые на заднем фоне делали совместную фотографию, не подозревая, что их снимают.

Фрагмент стали распространять украинские пользователи, которые обвинили своего звездного соотечественника в предательстве. Причем недовольные требуют от властей покарать Ломаченко за его поступок и отказываются гордиться достижениями спортсмена, который несколько лет был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации.

Фрагмент, из-за которого разгорелся скандал. Фото: аккаунт UFC в Twitter

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Во втором раунде дагестанец взял противника на удушающий, после чего тот сдался. Это был последний бой Хабиба Нурмагомедова в роли тренера – в январе он объявил об уходе из профессионального спорта.

В феврале 2023 года Махачев впервые защитил титул в бое против австралийского бойца Александра Волкановски. Россиянин победил решением судей.

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