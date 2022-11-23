Ледник Алибек считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии гида признали виновным в смерти двух туристок на леднике Алибек в Домбае. Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 14 сентября 2021 года. Группа шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края решила отправиться в поход. Ледник Алибек считается самым доступным для восхождения в Тебердинском заповеднике, но очень опасным из-за глубоких трещин. Потому девушки наняли местного гида, который должен был уберечь от неприятностей.

Эко-маршрут Алибекского ущелья. Фото: глава КЧР Рашид Темрезов

Во время восхождения девушки решили сделать фото на фоне ледника, но в этот самый момент глыба рухнула на них. Две туристки погибли до прибытия спасателей, еще две пострадали, но были вовремя госпитализированы.

Из-за происшествия проходы по эко-маршруту тогда приостановили - ледник обрушился из-за сильного таяния. Правоохранители начали проверку. Быстро выяснилось, что разрешающих документов у гида не было. Кроме того, следователи посчитали, что мужчина не проявил необходимую бдительность и не предупредил туристок об опасности. По итогу было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух человек".

Спустя год районный суд признал гида виновным и приговорил к трем годам в колонии-поселение. Учли то, что у мужчины есть трое несовершеннолетних детей и инвалидность. Кроме того, ему придется выплатить полтора миллиона родственникам погибших.

У гида есть возможность обжаловать приговор, но источник "КП-Ставрополь" указал, что решение и так достаточно мягкое - обвиняемому грозило лишение свободы до десяти лет.