Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2022 11:31

Истекал кровью, но спасал жизни других: дагестанец Гасанов отмечен высокой госнаградой

Фельдшер Гасан Гасанов из Дагестана награжден медалью Суворова за самоотверженность и мужество
Алина МАКСИМОВА
Фельдшер Гасан Гасанов удостоен высокой награды.

Фельдшер Гасан Гасанов удостоен высокой награды.

Фельдшер из Дагестана Гасан Гасанов награжден медалью Суворова. Высокой государственной наградой военнослужащий отмечен за выполнение воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Гасан Гасанов родился в старейшем дагестанском селе Мехельта в Гумбетовском районе республики. Еще в школьные годы он решил связать свою жизнь с медициной и спасением людских жизней. После учебы в хасавюртовком медицинском колледже он отправился по контракту фельдшером в Центральный военный округ Самары. А в феврале 2022 года Гасан Гасанов отправился в зону проведения специальной военной операции, где сражается за жизни раненых бойцов, ежедневно рискуя собственной жизнью.

Настоящую выдержку и мужество он проявил на Донбассе, где шли ожесточенные бои. Гасанов получил серьезное ранение в бедро, но продолжил четко и грамотно выполнять поставленную перед ним задачу. Будто не чувствуя собственной боли, дагестанский военнослужащий выносил раненых из-под обстрела и оказывал им экстренную медицинскую помощь. Мужество и отвага фельдшера Гасана Гасанова способствовали освобождению одного из населенных пунктов Донбасса от вооруженных формирований противника.

С получением государственной награды героического земляка поздравил в том числе и глава муниципалитета, пожелав фельдшеру Гасанову крепкого здоровья.

- Это настоящий пример доблести и отваги, который никого не оставит равнодушным, - отметили в пресс-службе администрации Гумбетовского района Республики Дагестан.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о подвиге еще одного уроженца Дагестана Наби Койчакаева. Командир минометного расчета был тяжело ранен в ногу, но не покинул поля боя и продолжил командовать бойцами до подхода основных сил армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанский хирург Абдулмеджидов удостоен двух медалей за работу в зоне СВО

Капитан медицинской службы находится на передовой с первых дней спецоперации (подробнее).

Участник СВО Руслан Багавдинов: «Мы - народ победитель, и это не изменить»

Дагестанский танкист раскрыл секрет личного успеха участия в спецоперации (подробнее).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ