Истекал кровью, но спасал жизни других: дагестанец Гасанов отмечен высокой госнаградой

Фельдшер Гасан Гасанов удостоен высокой награды.

Фельдшер из Дагестана Гасан Гасанов награжден медалью Суворова. Высокой государственной наградой военнослужащий отмечен за выполнение воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Гасан Гасанов родился в старейшем дагестанском селе Мехельта в Гумбетовском районе республики. Еще в школьные годы он решил связать свою жизнь с медициной и спасением людских жизней. После учебы в хасавюртовком медицинском колледже он отправился по контракту фельдшером в Центральный военный округ Самары. А в феврале 2022 года Гасан Гасанов отправился в зону проведения специальной военной операции, где сражается за жизни раненых бойцов, ежедневно рискуя собственной жизнью.

Настоящую выдержку и мужество он проявил на Донбассе, где шли ожесточенные бои. Гасанов получил серьезное ранение в бедро, но продолжил четко и грамотно выполнять поставленную перед ним задачу. Будто не чувствуя собственной боли, дагестанский военнослужащий выносил раненых из-под обстрела и оказывал им экстренную медицинскую помощь. Мужество и отвага фельдшера Гасана Гасанова способствовали освобождению одного из населенных пунктов Донбасса от вооруженных формирований противника.

С получением государственной награды героического земляка поздравил в том числе и глава муниципалитета, пожелав фельдшеру Гасанову крепкого здоровья.

- Это настоящий пример доблести и отваги, который никого не оставит равнодушным, - отметили в пресс-службе администрации Гумбетовского района Республики Дагестан.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о подвиге еще одного уроженца Дагестана Наби Койчакаева. Командир минометного расчета был тяжело ранен в ногу, но не покинул поля боя и продолжил командовать бойцами до подхода основных сил армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанский хирург Абдулмеджидов удостоен двух медалей за работу в зоне СВО

Капитан медицинской службы находится на передовой с первых дней спецоперации (подробнее).

Участник СВО Руслан Багавдинов: «Мы - народ победитель, и это не изменить»

Дагестанский танкист раскрыл секрет личного успеха участия в спецоперации (подробнее).