Марина Дучко провела в инвалидном кресле 18 долгих лет. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети.

В Северной Осетии умерла бывшая заложница теракта в первой школе Беслана Марина Дучко. Ее состояние резко ухудшилось днем 28 ноября. Близкие привезли женщину в реанимационное отделение бесланского медицинского центра, но врачи оказались бессильны. Марина Дучко, которая долгие годы боролась за жизнь и возможность ходить, скончалась.

Биография Марины Дучко, заложницы Беслана

После теракта в школе №1 Беслана женщина оказалась прикованной к инвалидному креслу.

1 сентября 2004 года она привела на праздничную линейку в школу сына и сестру. Праздник обернулся огромной трагедией. Во время взрыва в спортзале Марина получила серьезную травму позвоночника и утратила возможность ходить. Женщина перенесла несколько операций, одна из которых закончилась неудачей.

Осенью 2018 года из-за врачебной ошибки у нее стали гноиться тазовые кости. Часть костей пришлось удалить и Марина лишилась возможности даже сидеть. Большинство отечественных и европейских клиник отказались браться за ее лечение. Принять бывшую заложницу согласилась клиника в Греции, где лечение стоит порядка 1 миллиона рублей в месяц.

Женщина перенесла несколько операций. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Чтобы оплатить лечение, женщина выставила на продажу собственный дом, но расставаться с единственным жильем не пришлось - деньги на лечение выделило государство. В феврале 2022 года по распоряжению главы Северной Осетии Сергея Меняйло из резервного фонда на лечение Марины было выделено почти два миллиона рублей.

В марте этого года Марина на своей странице в социальных сетях рассказала о том, что перенесла третью хирургическую чистку и уже проходит реабилитацию.

- Уже начали сажать в кресло. Пока на 15 минут, потом будут добавлять по моему состоянию, - делилась с подписчиками хорошими новостями боровшаяся за жизнь Марина и неизменно благодарила каждого за оказанную помощь и поддержку.

Причина смерти Марины Дучко

После курса реабилитации она вернулась в родную Осетию, но вскоре организм снова дал сбой. На этот раз болезнь оказалась сильнее...

Соболезнования родным и близким Марины Дучко выразил глава Осетии Сергей Меняйло.

Марина коллекционировала и продавала фиалки. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

- Мы очень старались поддержать Марину. Очень надеялись, что лечение, которая она проходила, поправит ее здоровье… Знаю, что за нее переживала вся республика! К сожалению, в этой ситуации мы оказались бессильны… Выражаю искренние соболезнования родным и близким Марины. Это наша общая потеря. Вечная память, Марина! Покойся с миром! - сказал глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

Фильм Юрия Дудя* Беслан: интервью Марины Дучко

Напомним, трогательную историю выжившей заложницы Марины Дучко миллионы россиян узнали из фильма Юрия Дудя* «Беслан. Помни», в котором женщина рассказала о жизни после теракта. Женщина получила пенсию в 13 тысяч рублей и, чтобы скопить денег на реабилитацию, продавала любимые фиалки. По сто рублей за растение. После фильма все коллекционные фиалки были раскуплены за два дня.

*Минюст РФ включил Юрия Дудя в список физлиц-иноагентов.

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После того, как историю Марины Дучко рассказали журналисты и опубликовали ссылку на ее соцсети, через которые она продавала фиалки, количество подписчиков за два дня выросло почти в 150 раз - с 338 человек до 52 тысяч. Весь товар в скромном цветочном интернет-магазинчике скупили подчистую (подробнее).

«Я смогу сидеть, хоть и недолго»: заложница из Беслана, чья любовь к фиалкам растрогала миллионы людей, продает дом ради лечения

Марина Дучко надеется, что ей помогут в Греции (подробнее).