Сбежавший из России Слепаков продает квартиру у Кремля. Вот как он уходит от многомиллионного налога

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С конца 2022 года Семен Слепаков не появляется в России. Уехав на гастроли в Израиль, шоумен осел там и постепенно обрывает все связи с Родиной. Хотя до этого саркастически отбивался от новостей, что он готовится сбежать. Как оказалось, так Слепаков выигрывал время для оформления всех бумаг по репатриации.

«КП» узнала, что сейчас Слепаков занимается продажей пятикомнатной квартиры в элитном ЖК в центре Москвы, в районе Крымской набережной [полчаса пешком до Кремля – Пр.]. Артист купил недвижимость в 2021 году и так ничего не сделал внутри. Для сделки он продал три квартиры – однушку, двушку и пятикомнатные апартаменты попроще, налоги с которых – более 19 млн рублей в сумме – видимо, оплачивал уже за рубежом.

На этот раз налог с продажи квартиры может быть гораздо больше, но шоумен пытается уйти от переплаты. На днях журналисты заметили, что у ИП Слепакова, через которое артисту платили за концерты, появился новый вид деятельности – «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

– Похоже, артист решил продать квартиру через ИП, чтобы сэкономить на налогах. Так как недвижимостью он владеет менее пяти лет, то по закону обязан уплатить налог с продажи. Обычно для россиян эта сумма составляет 13% с суммы сделки. Однако Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ (это происходит автоматически после 183 дней отсутствия в стране в течение года. - Ред.), поэтому для него налог выше – 30%. А если продать квартиру через ИП – всего 6%. Разница огромная. А метод этот, в принципе, легальный и довольно распространенный, – объяснил «КП» звездный юрист Андрей Алешкин.

Квартиру без отделки продают за 3,4 млн долларов, а если по скидке, которую обещают риелторы за срочность, – за 1,87 млн долларов, или за 142 млн рублей. Таким образом, по обычной схеме Слепакову придется заплатить государству от 42 до 78 млн рублей. А если провести эту сделку через ИП, то лишь от 8,5 до 15,6 млн рублей.

Семен Слепаков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Разговоры об отъезде Слепакова начались после начала спецоперации на Украине. Позже в одной из песен Слепаков оскорбил матерей российских военных, выполняющих задачи СВО. По сюжету лирический герой горюет, что ее трехлетний сын недостаточно взрослый, чтобы защищать Родину, а средний сын уехал в Европу, чтобы работать в IT-компании. В конце идет история старшего сына, который погибает на спецоперации: «Баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник – мэр обещал».

На малой родине Слепакова, в Пятигорске, тоже сожгли мосты со знаменитым земляком – выкорчевали его бронзовую доску на аллее славы

Россияне тоже обрывают связь со Слепаковым. В Пятигорске, откуда юморист родом, неизвестные уничтожили его бронзовую именную табличку на Аллее славы. Кроме того, творчество артиста просят проверить на наличие признаков преступления, в частности – на дискредитацию вооруженных сил России.