Суд по имуществу борца с коррупцией в ГИБДД Ставрополья остановлен из-за трагедии

Александр Аржанухин

Краевой суд до определения правопреемника приостановил производство по делу об аресте имущества бывшего начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД Ставрополья Александра Аржанухина. Об этом "КП-Ставрополь" сообщили в пресс-службе суда. 14 марта стало известно о смерти ответчика от затяжной болезни.

В июле 2022 года Генпрокуратура России выступила с иском об аресте имущества Аржанухина и его близких – гражданской жены Анны и мамы Клавдии. Правоохранители хотели забрать 23 объекта, общая стоимость которых превышает 36 млн рублей. За месяцы тяжб сумма выросла до 40 млн рублей.

У Анны требовали изъять четыре квартиры в Ставрополе (106,8; 52,6; 49,5; 35,4 квадратных метров), три машино-места и нежилое помещение, а у Клавдии – два нежилых помещения, два участка по тысяче квадратных метров в ДНП "Радонеж", три участка в ДНП "Прелесть" с домом в 209 квадратных метров и небольшое жилье в ДНП "Спутник" в 93 квадратных метра. Некоторая часть собственности была продана, потому истцы хотели изъять выручку со сделок. С самого Аржанухина требовали только 12 млн рублей – столько, по мнению истцов, он получил с продажи своей недвижимости.

Прокуроры указывали, что семья не заработала на такие богатства. Их совокупный заработок с 2009 по 2021 год, подтвержденный документами, меньше 10 млн рублей. Выходит, что при таком доходе им пришлось бы копить на недвижимость десятилетиями. Юристы указывали, что истец использует документы незавершенного уголовного дела и что некоторые доказательства заверены не по правилам. При этом сами адвокаты во время слушаний признавали, что их позиция порой не подкрепляется документально.

Переулок, на котором находятся квартиры гражданской жены Аржанухина Фото: Яндекс.Карты

– Мне инкриминируют те деяния, совершенные со второй половины 2015 года до ухода со службы по состоянию здоровья. А большая часть имущества, фигурирующая в иске, была куплена до периода [совершения преступлений]. Как я мог передать в это время какие-то незаконные средства, если следствие не вменяет мне преступления того периода? Это были накопления моих близких, – отмечал в суде Аржанухин.

– Квартиры наши оборудованы очень скромно. Нет никаких золотых унитазов, которые афишируют по этому уголовному делу. Много мебели привозилась из старых квартир, некоторой ни один десяток лет. Нет у нас роскоши. Все как у людей, – отвечала гражданская супруга на обвинения в том, что их семья живет не по средствам.

Дом, в котором жил Алексей Сафонов. Оперативная съемка

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск частично. У семьи Аржанухина забрали почти все, осталась только одна квартира в 35 квадратов, принадлежащая гражданской супруге. Кроме того, с Александра Аржанухина взыщут более 12 млн рублей, с сожительницы – более 4 млн рублей, с матери – более 2 млн рублей.

Массовые задержания в УГИБДД по Ставрополью происходили в июле 2021 года. Одновременно силовики провели обыски по десяткам адресов. Следователи подозревают ряд высокопоставленных сотрудников в получении взяток и создании "транспортной мафии". Среди задержанных – тогдашний глава управления Алексей Сафонов и его подчиненный Александр Аржанухин. Согласно последней информации, озвученной главой СКР Александром Бастрыкиным, в деле значится больше сотни эпизодов коррупции.

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