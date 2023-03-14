За сутки до суда: фигурант «дела Сафонова» умер под арестом

Александр Аржанухин

Фигурант дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья, бывший начальник контрольно-профилактического отдела ведомства Александр Аржанухин умер под арестом. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Блокнот-Ставрополь". Обстоятельства смерти неизвестны.

Напомним, массовые задержания в УГИБДД по Ставрополью прошли в июле 2021 года. Следователи подозревают ряд высокопоставленных сотрудников в получении взяток и создании "транспортной мафии". Среди задержанных – тогдашний глава управления Алексей Сафонов и его подчиненный Александр Аржанухин. Согласно последней информации, озвученной главой СКР Александром Бастрыкиным, в деле значится больше сотни эпизодов коррупции.

Через несколько дней после задержания стало известно о госпитализации одного из фигурантов дела – им как раз оказался Александр Аржанухин. Тогда сообщалось, что он впал в кому. За год до возбуждения дела Аржанухин ушел на пенсию по состоянию здоровья.

Генпрокуратура РФ конфисковала имущество Сафонова и его близких – решение поддержали два суда. Сейчас же идет второй суд по аресту собственности семьи Аржанухина. Прокуроры хотят забрать у Александра Аржанухина и его близких – у гражданской жены Анны и мамы Клавдии – 23 объекта, общая стоимость которых превышает 36 млн рублей. За несколько месяцев тяжб сумма выросла до 40 млн рублей. Так, у супруги изымают четыре квартиры в Ставрополе, три машино-места и нежилое помещение, у матери – два нежилых помещения, пять участков, дом и небольшую дачу. А с самого Аржанухина хотели взыскать эквивалентную стоимость проданной недвижимости – это около 12 млн рублей.

– Нам часто приходится слышать, что мы хотим забрать имущество. Нет, мы говорим, что есть определенные обязательства, которые взяло на себя должностное лицо. [...] Ответчик не был честен, скрывал от общества доходы, посвятил себя не службе, а личному обогащению. За 23 года у Аржанухина пять медалей, 27 поощрений, он участник боевых действий, но эти все заслуги перечеркиваются фактами коррупции, которые он совершил, – заявляли на прениях прокуроры.

Ответчики пытались объяснить источник доходов и опровергнуть доводы иска. К примеру, юристы указывали, что прокуроры используют документы незавершенного уголовного дела и что некоторые доказательства заверены не по правилам. Однако Промышленный районный суд Ставрополя постановил конфисковать большую часть имущества ответчиков – у них останется одна квартира гражданской жены, общая площадь которой – 35 квадратных метров.

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