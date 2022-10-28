Прокуроры конфисковали имущество борца с коррупцией в ГИБДД Ставрополья, не веря слезам и цитируя Вебера

Фигурант уголовного дела Александр Аржанухин Фото: СОЦСЕТИ

Промышленный районный суд Ставрополя огласил решение по делу об аресте имущества семьи Александра Аржанухина — бывшего начальница контрольно-профилактического отдела УГИБДД Ставрополья, которого подозревают в участии коррупционных схемах Алексея Сафонова. Иск удовлетворили частично, но в действительности выходит так, что у близких высокопоставленного гаишника забирают практически все.

"КП" рассказывает, что известно о деле, что говорили о своем имуществе ответчики и зачем прокуроры цитировали Вебера с Макиавелли.

Все заслуги перечеркивает коррупция

В первой редакции прокуроры просили забрать у Александра Аржанухина и его близких — у гражданской жены Анны и мамы Клавдии — 23 объекта, общая стоимость которых превышает 36 млн рублей. За несколько месяцев слушаний сумма выросла до 40 млн рублей. Большая часть имущества была оформлена на семью, чтобы избежать его декларирования, уверен истец.

У гражданской жены хотели забрать четыре квартиры в Ставрополе (106,8; 52,6; 49,5; 35,4 квадратных метров), три машино-места и нежилое помещение. А у матери — два нежилых помещения, два участка по тысяче квадратных метров в ДНП "Радонеж", три участка в ДНП "Прелесть" с домом в 209 квадратных метров и небольшое жилье в ДНП "Спутник" в 93 квадратных метра. Некоторые объекты были уже проданы, из-за чего ответчиков заставляют выплатить эквивалентную сумму. На Александре Аржанухине не числится никакого имущества. С него хотели взыскать более 12 млн рублей, вырученных с продажи квартиры и двух нежилых помещений.

Переулок, на котором находятся квартиры гражданской жены Аржанухина Фото: Яндекс.Карты

Прокуроры уверены, что такие огромные активы семья Аржанухина не могла купить за легальный доход. Их совокупный заработок с 2009 по 2021 год, подтвержденный в налоговой, составил меньше 10 млн рублей. Что в четыре раза меньше купленных в это время активов.

— Нам часто приходится слышать, что мы хотим забрать имущество. Нет, мы говорим, что есть определенные обязательства, которые взяло на себя должностное лицо. [...] Ответчик не был честен, скрывал от общества доходы, посвятил себя не службе, а личному обогащению. За 23 года у Аржанухина пять медалей, 27 поощрений, он участник боевых действий, но эти все заслуги перечеркиваются фактами коррупции, которые он совершил, — заявили на прениях прокуроры.

Они отмечали, что должность Аржанухина в ГИБДД "предполагала борьбу с коррупцией", потому он должен был знать о соответствующих законах и мог избежать нарушений. Но все спорные сделки мужчина оформлял на тех, кого по его декларациям не видно. Для убедительности прокуроры углубились в проблематику коррупции, цитируя Макиавелли, Вебера и латинские пословицы: "Закон суров, но это закон".

"Куда идти? В шалаше жить?"

Ни один ответчик не признал требования истца. Юристы попытались объяснить источники доходов своих доверителей. Мама Аржанухина — Клавдия — долгое время проработала в Греции и регулярно перечисляла зарплату подруге, которая хранила деньги до ее возвращения в Россию. К тому же она была акционером дорогостоящей фирмы, что указывает на ее платежеспособность. Гражданской супруге Анне при покупке квартиры помогала мама, проработавшая не одно десятилетие в роддоме и постоянно копившая средства. Да и сама Анна до рождения ребенка постоянно трудилась. Сам гаишник уверяет, что получил наследство от умерших родственников. Правда, не все эти доводы ответчики смогли подтвердить документально.

Адвокат Аржанухина пытался прекратить производство из-за истечения срока давности, но не получилось — прокуроры доказали, что нарушения в декларациях не просто материальный вопрос. Помимо прочего, юристы указывали, что истец использует документы незавершенного уголовного дела и что некоторые доказательства заверены не по правилам.

На прениях ответчицы не смогли сдержать слез, уверяя, что у них отбирают абсолютно все.

— Никто не спорит, что коррупция — зло. Но не меньшее зло, если пожилых людей выгонят на улицу. Куда им идти? В шалаше жить? — выразил обеспокоенность всех ответчиков адвокат. Также была опасность, что без жилья останется ребенок Александра Аржанухина и Анны, из-за чего органы опеки в суде выступили с заявлением о невозможности изъятия квартиры, в которой он живет.

Речь Александра Аржанухина вышла несколько эмоциональной, но в ней есть примечательная деталь.

— С первого дня я взаимодействую самым активным образом с сотрудниками следствия и прокуратуры. Свою вину в выполнении поручений, которые мне руководитель выдавал, признаю, изобличаю и за последние три месяца представил новые факты о преступлениях, о которых никто не знал. Я делал и буду делать. Но мне инкриминируют те деяния, совершенные со второй половины 2015 года до ухода со службы по состоянию здоровья. А большая часть имущества, фигурирующая в иске, была куплена до периода [совершения преступлений]. Как я мог передать в это время какие-то незаконные средства, если следствие не вменяет мне преступления того периода? Это были накопления моих близких.

— Квартиры наши оборудованы очень скромно. Нет никаких золотых унитазов, которые афишируют по этому уголовному делу. Много мебели привозилась из старых квартир, некоторой не один десяток лет. Нет у нас роскоши. Все как у людей, — отвечала гражданская супруга на тезис, что их семья "живет не по средствам". К слову, в этом деле даже обсуждаемые машины были не такими уж дорогими, как в деле Алексея Сафонова: к примеру, "Chevrolet Niva", которую Аржанухин переписал на тещу, чтобы не объясняться за возможные штрафы за превышение скорости.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Все заседание бывший гаишник что-то писал. Перед тем, как судья удалилась в совещательную комнату, он заявил, что подал прошение об участии в СВО.

— Я не хотел рассказывать родственникам, чтобы их не расстраивать. Учитывая, что сегодня происходит в нашей стране и те перспективы, которые грозят мне в связи с этим делом — я это четко понимаю и осознаю свою вину, отбывание наказания будет моим билетом в один конец. Поэтому мною было принято решение: я как офицер, подполковник в отставке, боевой офицер с наградами, ветеран боевых действий и патриот России подал заявление об участии в специальной военной операции.

Из сотен квадратов остались 35

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ частично, но из решения следует, что у ответчиков остается только одна квартира, которая принадлежит гражданской жене Анне. Ее общая площадь - 35 квадратных метров.

Кроме того, с Александра Аржанухина взыщут более 12 млн рублей, с сожительницы — более 4 млн рублей, с матери - более 2 млн рублей. По настроению участников процесс было понятно, что решение не окончательное и его вскоре обжалуют.

Дело начальника

В августе 2022 года суд вынес решение по делу об аресте имущества семьи экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Прокуроры требовали изъять свыше 20 объектов, общая стоимость которых превышает 184 млн рублей.

Как и в случае Аржанухина, на бывшем гаишнике числилось не так много имущества - только дом в Новомарьевском. А вот у гражданской жены Алены Псел прокуроры хотят конфисковать две квартиры (76 и 178 квадратных метров), нежилое помещение в ТЦ "Маршал" (91 квадратный метр), земельный участок в колхозе "Правокубанский" в Кочубеевском районе (46 тысяч квадратных метров) и три машины: BMW X6 (2016 года выпуска), BMW X7 (2020) и Toyota Camry (2019). Известный особняк с "золотыми унитазами" женщина после возбуждения уголовного дела переписала на детей, потому надзорное ведомство требовало аннулировать договор дарения и отдать жилище государству. Общая стоимость арестовываемого имущества Псел превысила 83 млн рублей.

После строительной экспертизы серьезно выросла стоимость имущества, принадлежащего матери бывшей жены Алексея Сафонова - Лидии Губаревой. Она владеет тремя участками (501, 500 и 496 квадратных метров), расположенных рядом друг с другом. Там стоит ее садовый дом в 685 квадратных метров. Кроме этого, правоохранители нашли у ответчицы два нежилых помещения (149 и 53 квадратных метров) и две квартиры, переписанные на детей дочки Губаревой и Сафонова. Вся ее недвижимость оценена в 69,9 млн рублей.

Все это имущество по решению Промышленного суда Ставрополя должны конфисковать. В первой инстанции также проиграли сестра Сафонова Галина (взыщут Kia Cerato) и отец Псел (заберут Toyota Land Cruiser). По мнению прокуроров, чтобы купить все арестовываемые активы, семье Сафонова при их официальном доходе пришлось бы копить около 138 лет.

Полностью свою собственность отстояла только мать высокопоставленного гаишника - Светлана. В ее владении находятся земля в Ставрополе (895 квадратных метров), деревянный дом (139 квадратных метров) и Nissan Qashqai (купленный в трейд-ин). Кроме того, часть имущества - дом (285 квадратных метров) с участком (600 квадратных метров), нежилое помещение (43 квадратных метров) - оставят у бывшей жены Сафонова, но с женщины взыщут 2,5 млн рублей за продажу машины. Также придется платить Алексею Сафонову (11,5 млн рублей) и Алене Псел (4 млн рублей).

Стороны уже обжаловали решение. Вполне вероятно, что по каким-то пунктам ситуация еще изменится. "КП" продолжает следить за ситуацией.

В чем подозревают гаишников

Массовые задержания руководства УГИБДД по Ставропольскому краю прошли в июле 2021 года. Силовики одновременно провели обыски по 53 адресам: в домах, служебных помещениях и прочих помещениях, в которых могли храниться улики. У сотрудников ведомств находили крупные суммы денег и драгоценности.

По версии следствия, Алексей Сафонов и его подчиненные организовали "транспортную мафию", которая брала дань с большегрузов. Сам начальник заработал таким образом около 19 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере".