Семье начальника ГИБДД Ставрополья пришлось бы копить на арестовываемое имущество 138 лет

За восемь месяцев стоимость имущества семьи Алексея Сафонова выросла более чем в два раза

Почти все участники дела об аресте имущества бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его семьи обжаловали решение Промышленного районного суда Ставрополя, следует из открытых данных. Среди тех, кого не устроило решение, и сам истец - первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.

В конце августа суд частично удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ. Изначально истец хотел забрать 22 объекта недвижимости и шесть машин, оцененных совокупно в 83 млн рублей. За восемь месяцев тяжб стоимость арестовываемого выросла до 184 млн рублей из-за экспертиз и иных доказательств.

На удивление многих, из всего богатства, которое значится в иске, на начальника ГИБДД Алексея Сафонова был оформлен только дом в Новомарьевском (станица в часе езды от Ставрополя - Пр.). Раньше его оценивали лишь в 1,2 млн рублей, но после экспертизы ценник увеличился в несколько раз. Суд постановил взыскать с Алексея Сафонова эквивалент стоимости дома - 11,5 млн рублей. Сам же ответчик в своих возражениях указал, что за 14 лет работы в ГАИ заработал 12,2 млн рублей, которых бы ему хватило на покупку единственного его дома по кадастровой цене.

Алексей Сафонов

Больше всего имущества (на 82,3 млн рублей) арестовывают у гражданской супруги Сафонова Алены Псел. Прокуроры хотят конфисковать у нее две квартиры (76 и 178 квадратных метров), нежилое помещение в ТЦ "Маршал" (91 квадратный метр), земельный участок в колхозе "Правокубанский" в Кочубеевском районе (46 тысяч квадратных метров) и три машины: BMW X6 (2016 года выпуска), BMW X7 (2020) и Toyota Camry (2019). Кроме того, государству по решению Промышленного суда Ставрополя уходит известный особняк с "золотым унитазом", который после возбуждения уголовного дела Псел подарила своим несовершеннолетним детям. Кроме того, если документ оставят в силе, то с гражданской супруги Сафонова взыщут 4 млн рублей, заработанных с продажи недвижимости.

После строительной экспертизы серьезно выросла стоимость имущества, принадлежащего матери бывшей жены Алексея Сафонова - Лидии Губаревой. На ней числились три участка (501, 500 и 496 квадратных метров), расположенных рядом друг с другом. А там расположен садовый домик в 685 квадратных метров. Помимо прочего, прокуроры отыскали у женщины два нежилых помещения (149 и 53 квадратных метров) и две квартиры, переписанные на детей Сафонова, рожденных в браке. Согласно решению суда, находящемуся в распоряжении "КП", все ее имущество оценено в 69,9 млн рублей.

Три земельных участка и садовый домик Лидии Губаревой Фото: Яндекс.Карты

Также в иске фигурируют бывшая жена Сафонова (19 млн рублей) и его мама (5,7 млн рублей). Прокуроры уверены, что у ответчиков не было реальной возможности заработать столько денег, чтобы купить все эти активы за 11 лет. Их совокупный доход за 14 лет (те самые 11 лет и три предшествующих года - Пр.) составляет всего лишь 18,6 млн рублей, утверждает истец. Иными словами, почти в десять раз меньше стоимости купленного имущества.

При этом правоохранители представили в суде сведения о том, как Сафонов и его семья отдыхали. В августе 2020 года за отпуск в Анапе и Крыму семья гаишника отдала свыше 1,7 млн рублей. А "КП" еще и нашла отзыв, предположительно, самого Алексея Сафонова, датированный числом, после которого ставропольские туристы выехали из шикарной виллы в алуштинском поселке Семидворье.

Отзывы на виллу в Крыму. Красным выделен, предположительно, отзыв Алексея Сафонова на отдых в апартаментах

Как ни старались ответчики доказать законность своих источников дохода, суд постановил изъять большую часть имущества. Юристы ставили под сомнение результаты строительной экспертизы, найдя в ней неточности. К примеру, оценивающий эксперт сверяет цены по подмосковному справочнику, хотя они сильно отличаются от ставропольских.

Отстояли свое только мама Алексея Сафонова, владеющая скромным домом в Ставрополе и купленной в трейд-ин машиной, и бывшая супруга Ирина, которой оставили ее участок с домом и нежилое помещение. Правда, у женщины все-таки заберут машину и с нее взыщут 2,5 млн рублей, заработанных с продажи другого автомобиля.

Все жалобы поступили в Краевой суд. Подробнее о том, что изъяли у семьи Алексея Сафонова, а что - нет, читайте в нашем большом материале.

Экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что бывший глава управления и его подельники организовали "транспортную мафию", которая брала дань с большегрузов.

ПО ТЕМЕ

Гаишник и богатое окружение: что государство заберет у семьи начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова

Родственники главы ГИБДД Ставрополья считают арест своего имущества несправедливым [подробности]