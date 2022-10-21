Высокопоставленный гаишник, проходящий по делу Сафонова, переписал машину на тещу, чтобы не объясняться за превышение скорости

Алексей Сафонов

Промышленный районный суд Ставрополя заканчивает рассматривать иск к Александру Аржанухину - бывшему начальницу контрольно-профилактического отдела УГИБДД Ставрополья, подчиненному Алексея Сафонова. Первый заместитель генпрокурора России Александр Разинкин требует арестовать имущество высокопоставленного гаишника и членов его семьи - мамы Клавдии и гражданской жены Анны.

21 октября стороны допросили Аржанухина касательно машин. По словам представителей истца, некоторые автомобили он регистрировал на мать гражданской супруги. Несмотря на то, что она купила квартиру, которая числится за ее дочкой Анной, у самой женщины ничего в собственности не было. И чтобы на нее было оформлено хотя бы что-то, было решено переписать на нее "Chevrolet Niva", которой по факту управлял Аржанухин. Но бывший полицейский ненароком раскрыл другой мотив.

- Тогда я работал в органах. Когда превышаешь скорость, нарушение могут зафиксировать стационарные средства. И штрафы автоматически приходят владельцу машины. Если бы я был собственником, штрафы приходили бы ко мне. И мне как сотруднику полиции пришлось бы писать объяснение, почему я нарушил правила дорожного движения. А ей как гражданскому лицу не надо было ничего объяснять.

Прокуроры решили прояснить этот вопрос.

- Это была экономическая выгода (чтобы показать, что у матери сожительницы есть такое имущество - Пр.) или попытка избежать административной ответственности?

- Экономическая выгода. Насколько я понимаю, на нее штрафы не приходили, потому что я никогда не нарушал. Она не была против.

Генпрокуратура России хочет изъять у Аржанухина и его близких 23 объекта, общая стоимость которых - свыше 36 млн рублей. С самого бывшего гаишника требуют взыскать более 12 млн рублей, вырученных с продажи недвижимости в начале десятых годов. Основная часть имущества была оформлена на близких, чтобы не декларировать ее, уверен истец. Гражданская жена Анна владеет четырьмя квартирами в Ставрополе (106,8; 52,6; 49,5; 35,4 квадратных метров), тремя машино-местами и нежилым помещением. А мать экс-полицейского Клавдия - двумя нежилыми помещениями, двумя земельными участками по тысяче квадратных метров в ДНП "Радонеж", тремя участками в ДНП "Прелесть" с домом в 209 квадратных метров и небольшим жильем в ДНП "Спутник" в 93 квадратных метра.

Промышленный суд Ставрополя уже переходит к прениям сторон. Вскоре по иску вынесут решение.

И Александр Аржанухин, и его бывший начальник Алексей Сафонов проходят по делу о коррупции в УГИБДД по Ставропольскому краю. В июле 2021 года силовики одновременно задержали ряд сотрудников управления и провели обыски по 53 адресам. Следствие считает, что гаишники сколотили "транспортную мафию", которая брала дань с большегрузов.

Аржанухин ушел из правоохранительных органов за год до возбуждения уголовного дела. По словам мужчины, его отпустили на пенсию из-за ранения. После масштабных задержаний стало известно, что бывшему сотруднику ГИБДД потребовалась помощь медиков.

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