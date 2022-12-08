Транспортная мафия: в деле начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова появилось особо тяжкое преступление

Алексей Сафонов

Следователи установили 119 эпизодов получения взяток в деле начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

- Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества, в связи с этим в отношении них возбуждены новые уголовные дела по статьям УК РФ об организации преступного сообщества и участии в ней (210 статья УК РФ предполагает лишение свободы от 12 лет - Пр.), - заявил Бастрыкин.

Верхушку ставропольской Госавтоинспекции задержали в июле 2021 года. Силовики одновременно провели обыски по 53 адресам. Следственный комитет России сообщал, что под подозрения попали начальник ГИБДД Алексей Сафонов, бывший начальник контрольно-профилактического отдела Александр Аржанухин и другие сотрудники. Преступным путем они заработали около 19 млн рублей.

По версии следствия, фигуранты брали дань с большегрузов за беспрепятственный проезд.

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз. В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее, - рассказывал журналистам "Комсомолки" водитель большегрузов.

Следствие по делу еще продолжается, но уже Генпрокуратуры России добилась конфискации имущества Алексея Сафонова и Александра Аржанухина. Государству также отходит особняк с "золотым унитазом", которые принадлежит детям начальника ГИБДД и его гражданской супруги Алены Псел. Совокупная стоимость арестовываемой недвижимости родственников Сафонова - более 180 млн рублей. Прокуроры настаивали, что ответчики не могли купить все эти объекты на законный доход - для этого им надо было копить 138 лет. Решения Промышленного суда Ставрополя обжалуются в Краевом суде.

Фото с обысков

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