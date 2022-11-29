Транспортная мафия: по делу начальника ГИБДД Ставрополья добавилось 20 новых эпизодов

Алексей Сафонов

В деле бывшего начальника УГИБДД по Ставропольского края Алексея Сафонова появилось 20 новых эпизодов получения взяток. Такая информация появилась в СМИ. Источник "КП-Ставрополь" подтвердил информацию, уточнив, что в новых делах также фигурируют подчиненные высокопоставленного гаишника. Среди них, например, бывший начальник контрольно-профилактического отдела Александр Аржанухин.

Следствие считает, что в период с 2017 по 2020 год сотрудники ГИБДД получили от 20 водителей грузовых машин более 750 тысяч рублей. Эти деньги полагались за беспрепятственные проезд. Взяткодателям выдавали незаконный документ, помогавший нарушать правила дорожного движения.

Ранее читатель "КП-Ставрополь", работающий на большегрузе, рассказал, за что требовали плату:

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз. В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее.

Массовые задержания сотрудников УГИБДД по Ставрополью прошли еще в июле 2021 года. Силовики одновременно провели обыски по 53 адресам. Позднее стало известно, что поводом стало уголовное дело, возбужденное против верхушки управления: их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Тогда речь шла о 19 млн рублей.

Тогда же в сеть попали кадры из особняка, в котором жил Алексей Сафонов. Общественность обратила внимание на "золотой унитаз". По решению Промышленного районного суда Ставрополя этот дом конфискует государство. Кроме этого, под арест попали еще несколько объектов, общая стоимость имущества - более 180 млн рублей. С учетом позиции прокуратуры на эту недвижимость близким Сафонова пришлось бы копить 138 лет.

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