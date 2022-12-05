Тумсо Абдурахманов последние годы жил в Швеции. Фото: стоп-кадр видео

Тумсо Абдурахманов убит в Швеции - такие сообщения стали активно распространяться в чеченских Телеграм-каналах в первых числах декабря 2022 года. «КП-Северный Кавказ» выясняла, правда это или нет и что на самом деле случилось с блогером Тумсо, также известным под именем Абу-Саддам Шишани.

Кто такой Тумсо Абдурахманов, биография

Тумсо Абдурахманов - оппозиционный блогер, критикующий происходящее в Чеченской Республике. Суммарное количество его подписчиков на разных платформах составляет около 400 тысяч человек.

Тумсо родился в Грозном 19 декабря 1985 года. Мама Тумсо всю жизнь проработала врачом, в один период возглавляла отделение кардиореанимации в местной ЦРБ, его отец - Умалт Абдурахманов, во время Первой чеченской кампании занимал пост в правительстве сепаратистов.

В 2004 году Тумсо получил диплом Грозненского техникума информатики и вычислительной техники и устроился работать по специальности инженером в строительно-монтажное управление. В 2010 году он получил диплом Грозненского государственного нефтяного технического университета.

В 2015 году Тумсо Абдурахманова, который называл себя Абу-Саддам Шишани, объявили в России в федеральный розыск по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Он пытался получить убежище в Грузии и Польше, но в обеих странах получил отказ примерно с одинаковой формулировкой - «из-за значительных обстоятельств, противоречащих интересам страны».

В итоге, у Тумсо получилось обосноваться в Швеции, где осенью 2021 года ему официально было предоставлено политическое убежище.

Покушение на Тумсо Абдурахманова 2020

В феврале 2020 года блогера попытались убить. В его квартиру проник мужчина с молотком, но Тумсо его смог обезвредить. Нападавшим оказался Руслан Мамаев. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и последующей депортации из Швеции. Сам Абдурахманов уверял, что к покушению причастна его бывшая жена, которая получила 8 лет заключения.

Что случилось с блогером Тумсо Абдурахмановым 2022

В первых числах декабря 2022 года появилась информация, что Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь и, скорее всего, он убит. Ни официального подтверждения, ни опровержения данных сообщений не последовало. Но 5 декабря 2022 года один из связанных с блогером каналов (признан в России экстремистским) опубликовал следующий пост: «Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми. Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. На данном этапе мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель».

Соратники Тумсо уточнили, что блогера в ночь на 2 декабря расстреляла группа лиц. Другие детали публиковать они отказались «в целях собственной безопасности и ради информаторов».

Комментариев по данной ситуации от представителей силовых структур Швеции и России на момент публикации материала не поступало.

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