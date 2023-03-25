Ныряет с рыбами, качает бедра: «синтоловый качок» из Пятигорска теряет человеческий облик

Кирилл Терешин улетел на Бали и теперь там играет роль фрика. Фото: социальные сети «Руки-Базуки».

Кирилл Терешин, более известный в сети как «Руки-Базуки», уже несколько месяцев живет на Бали. Скандальный блогер из Пятигорска каждый день эпатирует своих подписчиков странными видеороликами с неожиданными криками и противоречивыми высказываниями.

Не так давно качок поклялся маме, что после развратного образа жизни, он навсегда откажется от близости с женщинами до свадьбы, сейчас, отдыхая в теплых краях Терешин ежедневно выкладывает стримы с девушками в откровенных купальниках возле бассейна, ныряет в океан за рыбами и выкладывает фото, где он качает себе бедра.

Парень сутки напролет проводит у бассейна с красивыми девушками в откровенных купальниках. Фото: телеграм-канал Кирилла Терешина.

К слову, сейчас на Бали Терешин вновь поменял имидж: перекрасился в блондина, решил «подкачать» бедра, и судя по всему, продолжает менять образ качка на имидж модного пришельца.

Кирилл Терешин часто думает о судьбе своей карьеры. Фото: соцсети

В попытках сделать лицо инопланетянина мужчина накачал губы и сделал себе выраженные скулы. Но косметические процедуры превратили его в подобие «Кена», и сейчас - он теряет человеческий облик.

Кирилл Терешин меняется до неузнаваемости. Фото: соцсети

Некоторые подписчики блогера уверены, что «Руки-Базуки» делает все, лишь бы не потерять внимание своей публики и поэтому постит такие странные ролики.

А ведь когда-то блогер проходил срочную службу в армии. Об этом он рассказал еще в 2019 году, когда опубликовал в своих социальных сетях «военник» в день ВДВ.

2 августа 2019 года Терешин рассказал подписчикам о том, что прошел срочную службу. Фото: скриншот видео/социальные сети

- Тигр отслужил в армии ровно год, хвастался обладатель «рук-базук».

В армии у Терешина возникли проблемы со здоровьем, и молодой человек решил заодно проверить состояние своих мышц. Выяснилось, что мышцы парня в полном порядке, но именно тогда он начал пользоваться препаратом, который навсегда изменил его жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за удаления "рук-базук" Кирилл Терешин пошел на третью пластику

Блогер пытается найти себя из-за тяжелого прощания со славой (подробнее)

"Руки-Базуки" в порно: Кирилл Терешин меняет профессию

"Руки-Базуки" в порно начинал со "сливов" (подробнее)

"Чувствую, что попаду к ним": Кирилл Терешин меняет "руки-базуки" на образ пришельца

После всех операций блогер планирует зарабатывать имиджем гостя с другой планеты (подробнее)