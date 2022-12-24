«Дикая ситуация»: сотни подписчиков Айзы по ее рекомендациям попали в руки аферистки

Айзу расстроили обманутые подписчики. Фото: личный архив героя публикации.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Лилуна Ай снова оказалась в эпицентре скандала. Подписчики обвинили Айзу и ее бывшую подругу, участницу «Дома-2», Алену Водонаеву в рекламе аферистки. Жертвами инфоцыганки стали более 150 человек. Люди поверили рекомендациям любимых звезд и потеряли минимум по 50 тысяч рублей каждая.

В 20-х числах декабря Айза и Водонаева разместили на своих страницах в соцсетях информацию блоге некой Алены – гуру финансового мира. Мол, она – настоящий профи, и сможет за считанные часы удвоить, если не утроить, вашу ежемесячную зарплату. Подписчики поверили и побежали на рекомендованную страницу за дополнительным заработком.

Условия были просты: нужно внести депозит в 50 тысяч рублей, а через 8 часов они превратятся в 260 тысяч. После внесения депозита оказалось, что нужно еще доплатить некоторую сумму. А потом еще… Тут-то и стало понятно, что чуда не будет. Подписчики набросились с обвинениями на селебрети. Водонаева публичных заявлений делать не стала, а недовольные, по их словам, отправились в блок. Айза же «расстроилась» и назвала ситуацию «дерьмовой».

- Какая-то дико дерьмовая ситуация произошла с Аленой. Почему-то ее обвинили в мошеннических действиях. Я чувствую себя расстроенной. Надеюсь, что это неправда, - призналась Айза своим подписчикам в личном ТГ-канале.

Будут ли потерпевшие искать справедливости законным путем, неизвестно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о том, что Айза решила заработать на «горячем» контенте. Селебрити пообещала размещать фотосеты без цензуры для платных подписчиков на одной из интернет-площадок.

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