Во время штурма дома с боевиками погибли Максим Алехин, Максим Родионов и Башир Хаутиев. Фото: МВД Ингушетия

В Ингушетии при розыске боевиков погибли прикомандированные сотрудники МВД из Тульской области — 25-летний сержант Максим Родионов и 39-летний капитан Максим Алехин.

При обследовании домов в селе Зязиков-Юрт они вместе со старшим участковым, майором полиции Баширом Хаутиевым первыми засекли террористов.

Бандитов окружили, но те открыли ответный огонь. К месту ЧП стали стягивать бронетехнику и спецназовцев. В результате перестрелки 11 полицейских ранили, а трое погибли.

Башир Хаутиев - старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» Республики Ингушетия майор полиции родился в 1992 году в столице Северной Осетии в городе Владикавказе. В органах внутренних дел находился с октября 2014 года. На должность старшего участкового назначен в феврале 2022 года.

Еще два сотрудника полиции были командированы в Ингушетию из Тулы. Максим Алехин занимал должность начальника пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле. В органах внутренних дел он служил с мая 2012 года, в августе 2021 года назначен на должность начальника пункта полиции.

Другим погибшим из Тульской области стал помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» сержант полиции Максим Родионов, который родился в 1998 году в поселке Первомайский Ефремовского района Тульской области. В ряды полицейских попал в октябре 2019 года, на должность назначен в июле 2021 года.

- Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег, - сообщили в официальном пресс-релизе от ведомства.

Три полицейских, которые погибли при выполнении боевых задач. Слева-направо - Максим Родионов, Максим Алехин, Башир Хаутиев. Фото: МВД Ингушетия

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Несмотря на введенный в республике режим КТО, 4 боевикам удалось убежать из заблокированного полицейскими дома, пока сотрудники правоохранительных органов ожидали подкрепление. По сведениям, террористы отстреливались от силовиков, пока бежали между домами. Сейчас они скрываются в горах.

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