10 дней держат в страхе республику и убивают полицейских. Полная хронология нападения боевиков на Ингушетию

Три полицейских убиты и еще 8 ранены в перестрелке с боевиками в Ингушетии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ингушетии введен режим КТО убиты трое полицейских, еще 8 сотрудников полиции ранены в ходе перестрелки с боевиками ночью в одном из домов в селении Зязиков-Юрт. «КП-Северный Кавказ» публикует полную хронологию событий.

КТО в Ингушетии: последние новости на 6 апреля 2023

Вечером 27 марта 2023 года в телеграм-канале «Розыск Ингушетии» появляется публикация о розыске трех жителей республики. Тем же вечером на пост ДПС «Волга» в Пригородном районе Северной Осетии на административной границе с соседней республикой нападают неизвестные: завязывается перестрелка в ходе которой два сотрудница полиции получают ранения. Преступники скрываются с места ЧП, по данным МВД, они уходят в лес неподалеку у села Майское. Объявляется план «Перехват».

Что известно о напавших на Ингушетию боевиках

Полиция дает ориентировку на нападавших, уроженцы сельского поселения Кантышево Назрановского района и Малгобека Микаил Мошхоев 1998 года рождения, Амир Боков 2001 года рождения, Амирхан Гуражев 1989 года рождения, Адам Оздоев 1987 года рождения и Мовсар Коттоев 1997 года рождения объявляются в розыск.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Родня разыскиваемых преступников через сутки публикует пост с просьбой помочь найти их. Отцы и дяди записывают трехминутное видео с заявлением, что их дети — Микаил Мошхоев, Рамазан Эльдиев и Амир Боков, 26 марта покинули дома и ушли в неизвестном направлении.

Обращение родственников без вести пропавших жителей Ингушетии. Фото: скриншот видео/социальные сети.

СУ СКР по республике Северная Осетия заводит уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глва СКР России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования преступления и взял расследование дела под свой контроль.

Утром 29 марта жительница ингушского города Карабулак находит недалеко от своего дома тело 25-летнего 25-летнего Рамазана Эльдиева. По некоторым данным, на трупе мужчины, завернутого в флаг с символикой ИГИЛ*, обнаружено два огнестрельных ранения - в живот и в ногу. По некоторым данным, боевика могли ликвидировать его же соратники, с целью сокрытия информации.

Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети

В понедельник 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии вводится режим контртеррористической операции. Силовики шли по следам преступников и обнаружили их в одном из домов на кошаре, где они прятались у дяди одного из членов банды - Мовсара Коттоева. 70-летний мужчина убеждал полицию, что дверь одной из комнат не открывается, а когда понял, что убедить не удастся, предупредил террористов, они открыли по силовикам огонь. Один из сотрудников полиции был ранен, боевики ушли от преследования.

Тело Мовсара Коттоева нашли в селении Аки-Юрт 5 апреля. По данным ФСБ, бандит подорвался на гранате. На месте ЧП также нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

Незадолго до обнаружения тела Мовсара, его отец публично отрекся от сына. Родственники других участников банды - тейпы Гуражевых и Мошхоевых последовали его примеру. А родственники Амира Бокова все еще помогают его искать и считают, что его сбили с пути члены ОПГ.

Список пострадавших и погибших полицейских в Ингушетии

В ночь с 5 на 6 апреля силовики вышли на след разыскиваемых в Ингушетии боевиков. Спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал бандитов в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района, завязалась перестрелка, в ходе которой 3 сотрудника полиции получили смертельные ранения. По данным телеграм-канала «База», погибли двое полицейских из Тульской области Максим Родионов и Максим Алехин, погиб и сотрудник полиции из Малгобека Башир Хаутиев.

Еще 11 сотрудников получили ранения. Среди них:

1. Серегин В.В, (огнестрельное ранение нижних конечностей);

2. Ежов А.С, (огнестрельное ранение руки);

3. Гришин С.А, (касательное ранение головы);

4. Гришанов М.В, (осколочное ранение левой голени);

5. Захаров А.М, (ранение в ногу);

6. Амелин С.Л, (осколочное ранение голени);

7. Ваделов А.И, (осколочное ранение подколенной области);

8. Картоев Р.С, (ранение в палец).

В настоящее время доподлинно неизвестно, сколько боевиков ранены. Согласно данным информагентства РИА Новости, напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться, их ищут.

Редакция «КП-Северный Кавказ» продолжает пристально следить за ситуацией. Информация дополняется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что в в республике сложилась непростая ситуация, за которой стоят экстремисты.

- Прискорбно осознавать, что у молодых ребят настолько искажённое представление о нашей чистой религии, что даже в самый священный для нас месяц Рамадан они пошли на более всего осуждаемое Всевышним преступление - покусились на жизни людей, - прокомментировал режим КТО глава республики.

ИГИЛ* — международная террористическая организация, запрещенная в России.

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