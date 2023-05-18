«Большое горе»: сотни людей пришли проститься с четырехлетней девочкой, погибшей от побоев родной матери в Ингушетии

Могила погибшей девочки на кладбище в Малгобеке. Фото: соцсети

Накануне Ингушетию потрясла новость о смерти маленькой Самиры, которую слишком поздно спасли от жестоких родственников. 18 мая в Малгобеке сотни жителей пришли проводить девочку в последний путь.

Ужасающая жестокость родной мамы и бабушки к малышке привлекла внимание правоохранителей 30 апреля, когда 4-летняя Самира попала в реанимацию. Но врачи видели ее с побоями не впервые. Ранее «Комсомолка» сообщала, что девочку регулярно приводили к медикам со следами насилия. Родственники каждый раз находили объяснения «случайным» травмам.

Семья состояла на учете, как неблагополучная. Мать плохо ходит из-за тяжелого заболевания, воспитанием детей в основном занимается бабушка. Как рассказал близкий к ситуации источник «КП-Ставрополь», обе женщины особенно строго относились к Самире и не гнушались жестокими методами воспитания.

Несмотря на это, соседи и медики до последнего молча наблюдали за издевательствами над малышкой. Полицию врачи вызвали лишь когда Самира поступила в больницу в очередной раз, но теперь уже в полумертвом состоянии.

Фото девочки: глава Ингушетии

Девочку положили в реанимацию, а семьей занялись полицейские, прокуратура, органы опеки и правительство республики.

Затаив дыхание, жители Ингушетии и не только следили за судьбой девочки. Медики упорно боролись за ее жизнь. Спустя 10 дней глава республики Махмуд-Али Калиматов радостно сообщил, что Самира наконец пришла в себя.

Но облегчение продлилось недолго. 16 мая стало известно, что измученная девочка скончалась в больнице.

Похороны Самиры прошли в Малгобеке 18 мая. По мусульманским традициям, тело девочки, покрытое саваном, пешком пронесли по улицам города до кладбища. К процессии присоединились сотни скорбящих жителей республики, включая первого вице-премьера правительства региона Магомеда Евлоева.

Теперь Самира покоится на местном кладбище. Всего через 2 месяца ей должно было исполниться четыре полных года.

После ее госпитализации в отношении жестокой матери было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В свете новостей о гибели девочки следователи работают над переквалификацией дела с учетом смерти ребенка от нанесенных увечий. Понесет ли ответственность, кроме матери, бабушка и другие участники издевательств над Самирой — пока неизвестно.