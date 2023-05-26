Заказала зятя у киллеров Джако: экс-прокурор из Осетии второй раз оспорила приговор за убийство из-за раздела имущества

Ольга Швецова

Ольга Швецова – бывший прокурор Иристонского района Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, обвиняемая в заказном убийстве, – второй раз обжаловала приговор. Целью стал муж ее сестры, а выполнили заказ члены известного ОПГ Аслана Гагиева. Это следует из данных на сайте Мосгорсуда.

Аслан Гагиев скрывался от российского следствия за рубежом. Розыск велся по линии Интерпола

В сентябре 2012 года Швецова, по версии следствия, встретилась в Москве с лидером осетинской банды Асланом Гагиевым, известным в криминальном мире по кличе «Джако». Женщина уговаривала главаря ОПГ убить старшего следователя Александра Леонова. Причина такой нелюбви была семейной: Леонов разводился с сестрой Швецовой и хотел забрать у нее более 25 млн рублей при разделе совместного имущества.

Сотрудник Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александр Леонов

Гагиев согласился помочь высокопоставленному прокурору и «из уважения» не взял за убийство ни рубля. План реализовали пять членов банды. 12 сентября группа подкараулила цель около подъезда его дома по улице Крылатские холмы в Москве. На глазах у новой жены Леонова расстреляли из пистолета.

Двух причастных к убийству уже отправили отбывать наказание, еще два находятся в федеральном розыске, а пятый ждал своего приговора. Среди них в том числе были бывшие сотрудники полиции. Связь Швецовой с преступлением вскрылась в декабре 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Беслана при посадке на рейс в Москву, откуда она собиралась улететь в Германию – у нее, по данным СМИ, была годовая виза.

Ольга Швецова на работе

В феврале 2022 года Швецову за заказное убийство приговорили к 12 годам в колонии общего режима. Кроме того, прокуратура сообщала, что обвиняемая лишена лишена классного чина старший советник юстиции и почетного звания – Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации. Швецова уже второй раз пытается оспорить решение суда, на этот раз – в кассационном порядке.

Банда «Джако» действовала с середины нулевых. Члены ОПГ – либо бывшие правоохранители, либо люди с боевым опытом. В коллективе царила жесткая дисциплина, за любые провинности их жестко наказывали. Банда замешена в убийстве десятков людей, в том числе бизнесменов и политиков. Гагиеву уже предъявлено обвинение в ряде преступлений.

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