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Происшествия26 мая 2023 9:15

Заказала зятя у киллеров Джако: экс-прокурор из Осетии второй раз оспорила приговор за убийство из-за раздела имущества

Экс-прокурор Швецова оспорила приговор за заказное убийство
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Ольга Швецова

Ольга Швецова

Ольга Швецова – бывший прокурор Иристонского района Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, обвиняемая в заказном убийстве, – второй раз обжаловала приговор. Целью стал муж ее сестры, а выполнили заказ члены известного ОПГ Аслана Гагиева. Это следует из данных на сайте Мосгорсуда.

Аслан Гагиев скрывался от российского следствия за рубежом. Розыск велся по линии Интерпола

Аслан Гагиев скрывался от российского следствия за рубежом. Розыск велся по линии Интерпола

В сентябре 2012 года Швецова, по версии следствия, встретилась в Москве с лидером осетинской банды Асланом Гагиевым, известным в криминальном мире по кличе «Джако». Женщина уговаривала главаря ОПГ убить старшего следователя Александра Леонова. Причина такой нелюбви была семейной: Леонов разводился с сестрой Швецовой и хотел забрать у нее более 25 млн рублей при разделе совместного имущества.

Сотрудник Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александр Леонов

Сотрудник Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александр Леонов

Гагиев согласился помочь высокопоставленному прокурору и «из уважения» не взял за убийство ни рубля. План реализовали пять членов банды. 12 сентября группа подкараулила цель около подъезда его дома по улице Крылатские холмы в Москве. На глазах у новой жены Леонова расстреляли из пистолета.

Двух причастных к убийству уже отправили отбывать наказание, еще два находятся в федеральном розыске, а пятый ждал своего приговора. Среди них в том числе были бывшие сотрудники полиции. Связь Швецовой с преступлением вскрылась в декабре 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Беслана при посадке на рейс в Москву, откуда она собиралась улететь в Германию – у нее, по данным СМИ, была годовая виза.

Ольга Швецова на работе

Ольга Швецова на работе

В феврале 2022 года Швецову за заказное убийство приговорили к 12 годам в колонии общего режима. Кроме того, прокуратура сообщала, что обвиняемая лишена лишена классного чина старший советник юстиции и почетного звания – Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации. Швецова уже второй раз пытается оспорить решение суда, на этот раз – в кассационном порядке.

Банда «Джако» действовала с середины нулевых. Члены ОПГ – либо бывшие правоохранители, либо люди с боевым опытом. В коллективе царила жесткая дисциплина, за любые провинности их жестко наказывали. Банда замешена в убийстве десятков людей, в том числе бизнесменов и политиков. Гагиеву уже предъявлено обвинение в ряде преступлений.

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