Шоумен Андрей Разин заявил о планирующемся на него покушении

Разин уверен, что его хотят "устранить". Фото: стоп-кадр видео.

Продюсер «Ласкового мая», шоумен Андрей Разин в своих соцсетях опубликовал экстренное сообщение о том, что на него готовится покушение. По словам Разина, его собираются устранить те же самые люди, которые, по его мнению, причастны к смерти солиста группы Юры Шатунова и автора хитов Сергея Кузнецова.

Тревожную новость ему, якобы, сообщили в полиции Анталии, куда он приехал в преддверии своего большого концертного тура.

- Я только что вышел из полиции Анталии. Спецорганы расследуют сейчас планирующееся на меня покушение, - заявил Андрей Разин. – Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова. Но, так как работают сотрудники Америки, Израиля, бывшие сотрудники Интерпола, которые работали на территории Российской Федерации и практически вышли на след убийц Юры Шатунова и Сергея Кузнецова. Сейчас эта банда активировалась. Уже задержан человек, который рассказал, что ему заказали устранить меня.

Разин отметил, что задержанный уже искал на территории Турции оружие, чтобы выполнить заказ. При этом целью банды было сорвать концерты, посвященные 60-летию Андрея Разина.

- Я хочу вам сказать, что все концерты состоятся. Я благодарен властям Турции, а также спецорганам Европы и Америки, которые делают все возможное, чтобы я не пострадал в этих разборках, - успокоил поклонников шоумен Разин.

Продюсер легендарной группы также заявил, что участники банды вымогали у Шатунова огромную сумму – 1 млн 800 тыс долларов.

- Они практически получили эти деньги через концерты. Сумма доказанная. Они говорят, что платили деньги судьям – и ставропольским, и пятигорским. И, якобы, в Верховный суд, - заявил Разин.

Шоумен считает, что его смерть была бы выгодной некоторым лицам.

- Но, не переживайте. Группа «Ласковый май» тоже переехала в Анталию. Они также под охраной. Я не жалею никаких денег, чтобы охранять моих солистов, - сказал Разин.

Продюсер отметил, что намерен продолжить расследование и наказать тех, кто причастен к смерти Шатунова и Кунецова.

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