«Исключительно медийная история»: эксперт объяснила, почему со Слепакова* не сняли статус иноагента

Артист покинул Россию еще в 2022 году Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

2 июня 2023 года в Замоскворецком суде Москвы состоялось рассмотрение исков сразу трех известных людей к Минюсту, пытавшихся оспорить свой статус иноагента - блогера Ильи Варламова*, шоумена и пятого мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина*, а также комика, музыканта и продюсера из Пятигорска Семена Слепакова*. Он был включен в реестр Минюста в нынешнем апреле с формулировкой «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России». Делал Слепаков* это из-за рубежа - в еще в 2022 году артист срочно уехал в Израиль по программе репатриации и даже вывез туда свою 92-летнюю бабушку.

Представитель Минюста в суде пояснил, что решение по пятигорскому комику принималось на основании полученной от Росфинмониторинга об опосредованном иностранном финансировании и материалов управления МВД по борьбе с экстремизмом, в которых приводились нарушающие закон публичные высказывания и цитаты из песен Слепакова*.

Защита артиста апеллировала к вмешательству в личную жизнь и невозможности установить подлинное авторство публикаций, ведь в деле нет IP-адресов. Но суд эти доводы не счел убедительными для исключения из реестра иноагентов. Кстати, Варламов* и Галкин* также получили отказ.

По мнению медиатехнолога Анны Богачевой, такой итог был более чем предсказуем.

- Иски признанных иноагентами публичных лиц к Минюсту - исключительно медийная история. Для решения о признании иноагентом той или иной персоны у государства есть все механизмы и нужные слова в законе. В действенность этих исков никто и не верил, это лишь очередной повод попасть в новости, - считает эксперт.

* признаны иноагентами в РФ

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Менее чем за сутки новую публикацию посмотрели более 150 тысяч пользователей. Но на этот раз «юмор» комика не оценили даже его рьяные поклонники (подробнее).

Считает Израиль своим домом: комик из Пятигорска Семен Слепаков* навсегда покинул Россию

Артист неоднократно заявлял о своих еврейских корнях и подчеркивал, что ему нравится быть в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на вечерах, посвященных еврейским праздникам. Вместе с тем комик считался одним из самых дорогих в России юмористов (подробнее).