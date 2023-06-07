Почему «особняк с золотым унитазом» возвращают семье экс-начальника ГИБДД Ставрополья

Алексей Сафонов Фото: Евгения СОКОРЕВА

Конфискованный «версальский особняк» с золотыми унитазами вернут бывшему главе УГИБДД Ставропольского края. Алексей Сафонов руководил целой «транспортной мафией». Дань, по версии следствия, брали с большегрузов. Инспекторы по указке сверху закрывали глаза на перевес и поломки, а тех, кто не в сделке, наказывали по всей строгости.

Кадры с обыска в доме, где жил Алексей Сафонов. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что в деле Сафонова фигурируют 119 коррупционных преступлений. Сумма ущерба превышает 20 млн рублей. Почти два года бывший начальник ставропольской Госавтоинспекции находится под стражей, пишет стихи и нередко переезжает из одного СИЗО в другое. Неизвестно, дает ли он признательные показания или нет, но некоторые фигуранты сотрудничают со следствием. В этом, например, признался экс-начальник контрольно-профилактического отдела Александр Аржанухин.

А в это время семья Сафонова пытается отстоять имущество, которое у нее хотят арестовать. Еще в декабре 2021 года первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин подал в суд иск, требуя отобрать у близких бывшего полицейского – у матери, гражданской жены, бывшей супруги и ее матери – все, что они купили за 11 лет. Речь шла о 22 домах, квартирах, землях и машинах, среди которых тот самый «особняк с золотым унитазом», оцененный, к слову, в 30 млн рублей. Их поначалу оценивали в 83 млн рублей, но за восемь месяцев тяжб сумма выросла до 184 млн рублей.

Прокуроры уверены, что члены семьи не могли купить такое состояние. За 14 лет (те самые 11 лет и три предшествующих) они все вместе заработали только 18,4 млн рублей. А это почти в десять раз меньше стоимости спорной собственности. На такие богатства ответчикам при таком же доходе пришлось бы копить около 138 лет.

Ответчики упорно отстаивали свою правоту, указывали на ошибки в оценке домов, оспаривали довод истца о том, что имущество покупал лично Сафонов на нечистые деньги. Промышленный суд Ставрополя забрал почти все у ответчиков. Гражданская жена Алена Псел потеряла собственность на 82,3 млн рублей, а мать бывшей жены Лидия Губарева – на 69,9 млн рублей. С самого Сафонова взыщут 11,5 млн рублей – эквивалент стоимости жилого дома, записанного на него. Полностью отстояла свое только мама бывшего полицейского, у которой во владении были небольшой дом и купленная в трейд-ин машина.

Семья не смирилась и оспорила решение. В Краевом суде его оставили без изменений, а вот Пятый кассационный суд отменил полностью. В картотеке пишут, что постановление вынесли с «нарушением или неправильным применением процессуального и материального права». Ответчики в жалобах указывали, что часть их документов просто не приняли, а они могли бы доказать законность доходов. По мнению семьи, прокуроры не пояснили, почему они считают, что лично Алексей Сафонов покупал арестовываемое имущество и пользовался им. Кроме того, адвокаты настаивали, что изымать объекты у семьи подозреваемого до приговора незаконно.

Алексей Сафонов. Фото: ГУ МВД по СК

Иск отправили на пересмотр в Промышленный суд Ставрополя. Юрист Андрей Некрасов ответил, может ли развалиться дело из-за отмены первого решения.

– Это не может повлиять на развал чего-либо. По моему мнению, иск об аресте имущества замгенпрокурора РФ – преждевременная мера прокуратуры. Обычно подобные иски прокуроры направляют после вынесения приговора по уголовному делу. Как это было, например, в деле полковника МВД Дмитрий Захарченко. Если будет приговор, вопрос могут опять поднять. А на этом этапе полномочия по аресту есть у следователя.