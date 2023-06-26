Закрутились и рухнули с высоты: на карусели в Чечне пострадали четыре ребенка

Карусель, с которой рухнули и покалечились четыре ребенка Фото: скриншот видео

В столице Чечни из-за неисправного аттракциона пострадали четыре ребенка. Одну девочку пришлось госпитализировать, она в тяжелом состоянии.

Дети отдыхали в парке аттракционов на севере Грозного вечером в воскресенье, 25 июня. Их внимание привлекла карусель, которая поднимает посетителей на большую высоту и крутит на высокой скорости.

Но уже наверху что-то пошло не так. Крутившийся на полную мощь аттракцион внезапно затормозил, цепи карусели перекрутились между собой. Страховка на сиденьях не справилась — четверо детей рухнули на землю. По данным очевидцев, пострадавшим от 7 до 14 лет.

Крики и паника развернулись в парке после происшествия. На место немедленно прибыли две кареты скорой помощи. Трое детей отделались легкими травмами, им прописали амбулаторное лечение. Не повезло 12-летней девочке. С переломами позвоночника подростка доставили в реанимацию, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за технической неисправности карусели. Следком и прокуратура Чеченской Республики отреагировали на происшествие — развлекательному центру предстоит проверка.

— В соответствии с поручением прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по сообщению о доставлении 25 июня 2023 года в больницу 12-летней девочки с телесными повреждениями. По данному факту проводится доследственная проверка. Одновременно будет проверено исполнение законодательства при эксплуатации аттракционной техники и других развлекательных объектов, — прокомментировали инцидент в прокуратуре.

Позднее следственный комитет Чечни сообщил, что после падения детей с карусели в Грозном возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей». Виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

В мае этого года вся страна была шокирована похожим ЧП в Оренбурге. Тогда из-за неисправной карусели пострадали 20 детей и взрослых. Как выяснила «Комсомолка», парком аттракционов в Оренбурге руководит бизнесмен из КБР — и он же владеет развлекательным центром в Нальчике.

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