Милашину и Немова выгоняли из Чечни под дулом пистолета. Фото: Соцсети / Архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Ранним утром 4 июля в Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они направлялись на судебное заседание по делу Заремы Мусаевой, но вместо этого поехали в больницу. «Комсомолка» собрала подробности события, а также реакции пострадавших и властей в одном материале.

Уезжайте отсюда, вас предупреждали

В 4:35 утра в аэропорту Грозного приземлился рейс из Москвы. Милашина и Немов вышли из самолета и вызвали такси. Они рассчитывали попасть к 11:30 в Ахматовский районный суд — там в этот день оглашали приговор Зареме Мусаевой.

Мусаева, супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать оппозиционных активистов и правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых (которого в 2015 году задержали в Чечне из-за экстремистских высказываний в социальных сетях), была обвинена в насилии в отношении представителя власти. В прошлом году вооруженная группа задержала ее в Нижнем Новгороде и доставила в Грозный для допроса в рамках расследования дела о мошенничестве.

По данным следствия, Мусаева сопротивлялась перевозке в Чечню. По прибытии в Грозный она напала на участкового и нанесла ему царапины на лице. Ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, и с января 2022 года она находилась под стражей. Сегодня ее приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Александр Немов представляет интересы Мусаевой в суде, а Елена Милашина освещает ход дела. В этот день они собирались выслушать приговор вместе с подсудимой. Однако у неизвестных, но агрессивных злоумышленников были другие планы.

Такси не успело уехать далеко от аэропорта, когда путь ему преградили три автомобиля.

— Выскочили люди в черных балаклавах и одежде. Они выкинули из машины таксиста, сели сами за руль и отвезли их не очень далеко, на обочину. Там вытащили. Выпотрошили сумки. Елену и Александра сильно избили — били, как я понимаю, руками и ногами, в том числе полипропиленовыми трубами. Требовали разблокировать гаджеты и ноутбуки. Елена и Александр отказались. Елене Милашиной за это сломали пальцы, — рассказал детали случившегося правозащитник Сергей Бабинец.

Так выглядит Елена Милашина после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак

— Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать, — рассказала сама Милашина подробности ЧП.

По словам самих пострадавших, вооруженные незнакомцы озвучили уже знакомые Милашиной угрозы.

— Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите, — цитирует нападавших журналистка Ксения Собчак со ссылкой на Александра Немова.

Не первый «теплый» прием в Чечне

В Чечне Елену Милашину неоднократно подвергали насилию. Предыдущий случай произошел в Грозном в 2020 году.

Тогда Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина поехали в Грозный на судебный процесс по делу местного жителя Ислама Нуханова. В холле гостиницы «Континент» на них напала толпа неизвестных и избила их ногами.По словам самих пострадавших, нападавшие были преимущественно женщинами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал случившееся «уличным хулиганством», а саму Милашину политик считает «пособницей террористов».

— Террористами для меня являются и [правозащитник, бывший член СПЧ Игорь] Каляпин с [журналисткой «Новой газеты» Еленой] Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение, — заявил политик.

А в 2015 году Кадыров высказался жестко в адрес Милашиной в ответ на ее критику чеченских властей. Причиной стал материал, написанный журналисткой, о скандальной женитьбе 46-летнего начальника РОВД на 17-летней девочке.

Во время командировки в республику в 2015 году Милашину остановили полицейские и посоветовали «следить за личной безопасностью».

Грозный — Беслан — Москва

После нападения кто-то — предположительно, таксист — вызвал скорую. Милашину и Немова с тяжелыми травмами (у Елены ЗЧМТ, переломы пальцев, ушибы, у Александра - ушибы и колотая рана ноги) отвезли в грозненскую больницу, где к ним успели наведаться сотрудники полиции.

Адвоката Александра Немова ударили ножом в ногу. Фото: Росадвокат / тг-канал Ксении Собчак Фото: Залина ТАТАРОВА

Но почти сразу, по инициативе редакции «Новой газеты», журналистку и адвоката отвезли в Беслан — город в 120 километрах от Грозного в соседней Северной Осетии.

Омбудсмен Мансур Солтаев сопровождает журналистку и адвоката в карете скорой помощи в Северную Осетию Фото: СОЦСЕТИ

— Северная Осетия недалеко, поэтому решили отправить их туда. Вывоз за пределы Чечни рационален и логичен, им там небезопасно, в том числе и в больнице, — рассказала северокавказская правозащитница Екатерина Ванслова в беседе с «КП-Ставрополь».

Фото из коридора больницы, куда привезли Немова и Милашину после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак

Уже в больнице в Беслане Елена Милашина рассказала подробности нападения. Она предполагает, что агрессоры преследовали их из Москвы и летели с ними в одном самолете.

— У Саши [Немова] сложилось впечатление, что кто-то из них [участников избиения] с нами летел. У нас с посадкой в Москве была очень интересная история. Задержали посадку, потом зашли два человека и сели рядом с ним [с Немовым], — рассказала Елена в беседе с правозащитником Сергеем Бабинцом.

По ее словам, злоумышленников больше всего интересовала техника журналистки и адвоката. К деньгам и банковским картам они не прикоснулись.

— Они хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была задача получить пароли. Когда они не смогли их получить, сказали посчитать до ста. Уткнули в землю, меня еще заставили поесть этой земли. И ушли, — вспоминает Милашина.

После обследования Милашину и Немова отправили спецбортом МЧС в Москву. Лечение они продолжат уже там.

Президент в курсе, следователи разбираются

На дерзкое нападение и избиение Милашиной и Немова отреагировали на всех уровнях.

Коллеги Александра Немова обратились в Ахматовский районный суд и потребовали обеспечить защиту адвоката и журналистки. К ситуации также подключилась омбудсмен Татьяна Москалькова — она обсудила с главой Чечни Рамзаном Кадыровым транспортировку пострадавших в Беслан.

Союз журналистов России назвал нападение на журналистов неприемлемым и вместе с Советом по правам человека пообещал разобраться в ситуации. Депутат Госдумы Александр Хинштейн и сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас призвали правоохранительные органы к «жесткой реакции».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в курсе случившегося.

— Речь идет об очень серьезном нападении, которое требует энергичных мер и реализации следственных действий. Проверка и следственные действия требуются после нападения в Чечне на Милашину и Немова, работа ведется, — сообщил Песков.

В Минцифры РФ нападение назвали «чудовищным» и заявили, что поддерживают Милашину и Немова.

— Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы, — заявили в министерстве.

В разговоре с журналистом «Комсомолки» глава северокавказского отдела «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом) Екатерина Ванслова рассказала, что следствие не вышло на связь с ними даже спустя несколько часов. Организация планирует провести собственное расследование — установить точное число нападавших и их личности, проверить камеры видеонаблюдения на участке дороги, где произошел инцидент, и зафиксировать травмы пострадавших.

Вечером 4 июля сделал заявление Следственный комитет РФ.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном, — сообщили в ведомстве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

— Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем, — подчеркнул Кадыров.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Облили зеленкой, обрили волосы»: правозащитники рассказали детали избиения журналистки и адвоката в Чечне

Избитых в Грозном Милашину и Немова вывезли из Чечни в Северную Осетию (подробности)

Избитого адвоката увезли в Беслан: суд над Заремой Мусаевой все-таки состоялся в Грозном

Суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии за насилие над полицейским (подробности)

Переломали пальцы и ударили ножом: на журналистку и адвоката по делу Заремы Мусаевой напали в Грозном

В Чечне избили журналистку Милашину и адвоката жены экс-судьи Заремы Мусаевой (подробности)