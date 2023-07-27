Дорогие машины и большие долги: суд арестовал блогершу в Дагестане за мошенничество

Блогершу арестовали за мошенничество на полмиллиона. Фото: соцсети героини публикации

Подозреваемой в мошенничестве блогеру-коучу Вазифе Курбановой избрали меру пресечения. Девушку отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Кто такая Вазифа Голд

Вазифа Курбанова или как ее знают, подписчики, «Vazifa Gold» известна благодаря своему блогу в запрещенной соцсети. Девушка транслировала своей аудитории богатства и роскошь, рассказывая о психологии и личном бренде. Она проповедовала мысли о любви к себе и пользе медитации, публикуя фото люксовых автомобилей и сумок.

Почти каждый пост «Vazifa Gold» сопровождался подписью о счастье, гармонии или другими цитатами мыслителей. В комментариях некоторые подписчики завидовали такой жизни, другие же поддерживали образ жизни девушки.

Помимо ведения соцсетей, блогер занималась инфобизнесом. В мае Вазифа начала продавать свои курсы по заработку в социальных сетях, а также наставничество по бизнесу. К слову, в ходе личных встреч она рассказывала клиентам, как зарабатывать лайки, прокачивать силу и находить свою миссию. Также учила тому, как выйти на стабильный доход от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Vazifa Gold - мошенница или нет

В конце января в социальных сетях распространилась информация о долгах блогерши. Она якобы взяла деньги в долг у нескольких людей под расписку, но не вернула.

В конце февраля в отношении Курбановой завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Согласно материалам дела, инфлюенсер могла обманным путем завладеть суммой более одного миллиона рублей. Сейчас в качестве потерпевших фигурирует две фамилии.

Установить местонахождение девушки сразу не получилось. Тогда правоохранительные органы объявили ее в розыск. Задержать блогера удалось только летом 2023 года. После допроса она частично признала вину. Уже 20 июля в Советском районном суде Махачкалы ей избрали меру пресечения. Теперь девушка проведет за решеткой месяц до следующего заседания.

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