Путин наградил мать Рамзана Кадырова за благотворительность. Фото: пресс-служба президента РФ

В Кремле президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Почета Аймани Кадырову — мать главы республики.

За что Путин наградил мать Кадырова

— Широкомасштабная благотворительная деятельность Аймани Несиевны затрагивает огромное количество людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, — поздравил маму Кадыров. — По решению дорогой Мамы для нуждающихся и малоимущих семей регулярно оказывается финансовая и продовольственная помощь, возводится и восстанавливается огромное количество социально значимых и религиозных объектов. Благодаря Фонду (Ахмата Кадырова — Прим. Ред.) десятки тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Аймани Несиевна с начала СВО силами Фонда регулярно отправляет помощь жителям новых регионов. Недавно туда удалось доставить 23 тонны продовольствий и лекарств, а также оборудования более чем на 100 миллионов рублей.

Биография Аймани Кадыровой

Аймани Несиевна Кадырова (в девичестве - Байсултанова) родилась 4 августа 1953 года в селе Куркамыс Павлодарской области Казахстана. Сразу после окончания школы в 1970 году она вышла замуж за Ахмата Кадырова - будущего первого президента Чечни, отца действующего главы республики Рамзана Кадырова.

Несколько лет Аймани Кадырова работала в табаководческом совхозе Гудермесского района Чечни, но затем полностью посвятила себя семье и воспитанию детей. Их у четы Кадыровых родилось четверо - Зарган (1971 год), Зулай (1972), Зелимхан (1974, погиб при не до конца выясненных обстоятельствах в 2004 году) и Рамзан (1976). Также у нее есть двое приемных сыновей.

Аймани Кадырова в молодости - фото

Аймани Кадырова всегда отличалась религиозностью, в 1992 году она совершила первый хадж (потом еще пять, последний на момент публикации - в июне 2023 года вместе с четырьмя внуками).

Аймани Кадырова с семьей Фото: Личный архив героя публикации

После того, как в 2004 году в результате теракта погиб ее муж, Аймани Несиевна создала фонд Ахмат-Хаджи Кадырова и занялась благотворительностью.

Деятельность Аймани Кадыровой отмечена десятками орденов, медалей, почетных званий, благодарственных писем и других наград. Ее имя даже носит мечеть в Аргуне - это одна из немногих мечетей в мире, названных в честь женщин.

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