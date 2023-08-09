«Вернули законным жителям»: Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Главы Мариуполя и Грозного подписывают соглашение. Фото: тг-канал Рамзана Кадырова

Мариуполь и Грозный стали городами-побратимами. Главы городов подписали соглашение во время визита чеченской делегации в Донбасс, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Политик напомнил, что Мариуполь был освобожден благодаря чеченским бойцам. Он отметил, что «ахматовцы» сражались в первых рядах.

— Наши парни вложили немало усилий, чтобы вытеснить врага и вернуть город его законным жителям. Отмечу, что подписание этого соглашения свидетельствует, что металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития. Я поздравляю жителей наших городов с этим значимым событием! Искренне желаю благополучия и процветания! — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Мариуполя Олег Моргун и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров подписали соглашение о побратимстве. Перед этим делегация посетила открытие мемориальных плит, которые установили в честь героев Великой Отечественной войны — погибшего генерал-майора Владимира Фролова и сотрудников заводуправления.

Руководство республики также встретилось с чеченскими силовиками, которые охраняют металлургический комбинат в Мариуполе. Чиновники передали бойцам гуманитарную помощь.

Накануне Кадыров напомнил, сколько военнослужащих из Чечни сражается на передовой СВО. Политик рассказал, что с февраля 2022 года на спецоперацию отправились 29 тысяч бойцов, из которых 7 тысяч находятся в боевой зоне прямо сейчас.

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