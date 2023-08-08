Кадыров раскрыл число бойцов из Чечни на передовой СВО

Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов сражаются сейчас на передовой. Фото: соцсети Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл детали совещания с силовиками республики по вопросам специальной военной операции. Он рассказал, сколько бойцов из региона сейчас сражаются на передовой и как изменилась тактика ВС РФ.

По данным политика, с начала спецоперации из Чечни отправились более 29 тысяч военных. Из них более 13 тысяч записались в ряды вооруженных сил добровольно.

— На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов. Кроме того, с начала спецоперации в регионе сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов, — перечислил Кадыров.

Он также отметил, что тактика боя была изменена.

— Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя. Благодаря оперативно принимаемым мерам нам удаётся быстро отвечать на запросы наших подразделений, — рассказал политик.

Кадыров отметил, что с самого начала спецоперации руководство республики поддерживает президента. Он и командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов часто рассказывают истории героических поступков чеченских бойцов.

К примеру, в мае военнослужащий Антон Тухватулин подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен ВСУ. Другой боец спас противника, которого бросили сослуживцы, рискуя собственной жизнью.

«Ахматовцы» справляются и с переманиванием бойцов с другой стороны передовой линии. Так, недавно пленный ВСУ-шник вступил в чеченский батальон и теперь сражается на стороне России.

Украинские спецслужбы тем временем нацелены на руководство Чечни и «Ахмата». По их заказу в феврале этого года Апти Алаудинова и его помощников отравили пропитанным ядом письмом. Однако командир выжил, быстро оправился и вернулся в строй. А сам Кадыров ранее сообщал, что Европа готовит покушение на чеченского лидера.

В спецоперации участвуют и члены семьи главы Чеченской республики. Сыновья Кадырова добровольно отправились на фронт, а его мать Аймани Кадырову буквально на днях наградил президент Владимир Путин. Она активно занимается благотворительностью и помогает бойцам СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамзану Кадырову подарили отлитый из украинских снарядов пулемет

Глава Чечни пообещал и дальше принимать активное участие в СВО (подробности)

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский признал, что Ахмат - сила

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский объяснился за свои неосторожные слова о чеченских бойцах (подробности)

Чеченские бойцы нашли десятки тайников диверсантов в Херсонской области. От содержимого все вздрогнули

Кадыров показал содержимое тайников украинских диверсантов в Херсонской области (подробности)