Прыгнул спасать, не умея плавать: в Чиркейском водохранилище утонули 20-летний парень и его дядя

Чиркейское водохранилище - крупнейшее на Северном Кавказе. Фото: Аль-Гимравий / Wikimedia

Вечером 10 августа двое мужчин пропали в акватории Чиркейского водохранилища в Дагестане. Тело одного из них уже нашли, поиски его дяди еще продолжаются.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пропаже двух человек поступило в 22:18 накануне. Спасатели вышли на поиски засветло, в 5:40 утра. К водоему отправились 13 сотрудников чрезвычайного ведомства с 4 единицами техники, в том числе плавательной.

Местные жители сообщают, что 20-летний парень начал тонуть, и его дядя прыгнул за ним в воду. Но оба не умели плавать и не смогли выбраться из воды в темноте.

Через три часа водолазы нашли тело молодого человека на глубине 20 метров. Спасатели продолжают искать его 40-летнего родственника.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе глубиной 220 метров и шириной 5 метров. Оно расположено на реке Сулак в Дагестане. Хотя на территории водоема круглый год холодно и нет оборудованных пляжей, туристы часто приезжают окунуться в прохладную воду. Обычно отдыхающие разбивают палатки на берегу или остаются в домах жителей ближайшего села Чиркей. Озеро также популярно у рыбаков, здесь водится около десятка вида рыб.

Тем не менее спасатели напоминают — на территории Чиркейского водохранилища стоит соблюдать особую осторожность. Поблизости нет ни медпунктов, ни спасательных вышек, и в темноте глубокий водоем особенно опасен.

Две недели назад в Каспийском море нашли тело подростка на третий день поисков. Выяснилось, что он с друзьями угнал катамаран, но школьники не справились с волнами. Двое смогли выбраться на берег, третий не справился с течением и утонул.

ЧП НА ВОДЕ

13-летний мальчик хотел переплыть пруд и утонул в Петровском округе Ставрополья

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи (подробнее)

В реке Урух в Северной Осетии утонул 16-летний подросток

Медики пытались спасти жизнь пострадавшего, но сделать это не удалось (подробнее)

Шестилетний мальчик утонул в пруду на окраине села Гойты в Чечне

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия (подробнее)