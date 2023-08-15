«Соболезную всем родным и близким»: Хабиб Нурмагомедов скорбит с родным Дагестаном после взрыва

Спортсмен выразил соболезнования жителям Махачкалы. Фото: Соцсети и МЧС России Фото: Иветта АВРААМОВА

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родственникам погибших от взрыва в Махачкале. Уроженец республики высказался о произошедшем в социальных сетях.

«Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале», — написал спортсмен.

Поздним вечером 14 августа в Дагестане произошла катастрофа, самая масштабная за последние 24 года. Взрыв на СТО вблизи заправки в Махачкале унес жизни 35 человек. Еще 115 человек находятся в больницах под наблюдением медицинского персонала. Некоторых из них отправили на лечение в Москву на санавиации. Количество жертв обусловлено взрывной волной, которая задела находящихся в близлежащих автомобилях. А также тех, кто решил помочь тем, кто был в эпицентре.

На помощь боли раненым бросили все силы республиканского минздрава. По указанию министра здравоохранения Татьяны Беляевой, медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы для приема раненых. Работу врачей координировал заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, который также посещал раненых.

На крики о помощи собралось около 200 полицейских и 70 пожарных. Неравнодушные люди присоединились к разгребанию горящих завалов. Многие из них быстро направляли в клиники, куда доставляли пострадавших. Помимо этого, местные жители ринулись сдавать кровь. Каждый желал внести свой вклад.

Спасателям удалось ликвидировать пожар к двум часам ночи. Площадь горения составила 600 квадратных метров.

В связи с инцидентом ведется проверка компетентными органами республики. На месте происшествия работает заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов. Генеральный прокурор Российской Федерации поручил провести проверку законности размещения автозаправочных станций в Республике Дагестан. Специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора и газоснабжающих организаций привлечены к этой проверке.

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