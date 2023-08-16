ЧП на техосмотре: с чего начался пожар со взрывом в Махачкале

Появились подробности детонации взрыва, унесшего жизни 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день жители Дагестана переживают горечь потери родных, близких, знакомых и друзей при взрыве в Махачкале. Продолжается разбор завалов и опознание тел. Эксперты разбираются в причинах детонации.

Согласно предварительной версии — сначала взорвался газовый баллон в машине в автосервисе во время ТО. В этот момент механик, проводивший осмотр, менял масло в двигателе. Тогда начался пожар. Огонь перекинулся на помещение, где хранилась злосчастная селитра. Вспыхнули машины между СТО и заправкой, пламя перекинулось на цистерну с топливом.

Ранее эксперт «КП-Северный Кавказ» обозначила, что трагедия была неизбежна. Взрыв мог произойти и без пожара. Дело в том, что при хранении селитры выделяется кислород. В чистом виде это вещество взрывоопасно. Для трагедии хватило бы и высокой температуры.

Хранившего селитру на складе в автосервисе уже нашли. Им оказался 34-летний Эльдар Насрулаев.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Обвинений предполагаемому нарушителю не предъявляли. Однако его уже допросили. Сейчас делом занимается прокуратура РФ, а также центральный аппарат следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все надеются найти своих родных живыми: 24 жертвы взрыва в Махачкале остаются неопознанными

24 погибших при взрыве в Махачкале остались неопознанными (Подробнее)

«Вокруг — огонь и трупы»: очевидец, чудом выживший в эпицентре взрыва в Махачкале, рассказал страшные детали трагедии

Очевидец взрыва в Махачкале спасал других раненых до потери сознания (Подробнее)