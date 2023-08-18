Семьи не могут соблюсти традиции: в Махачкале из-за трудностей с опознанием не хоронят жертв взрыва

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

В Махачкале во вторые сутки после взрыва на СТО и АЗС похоронили первых погибших. По мусульманским традициям, а в Дагестане 95% верующих — мусульмане, захоронение важно провести как можно скорее. Обычно церемонию проводят в день смерти до захода солнца.

Но после ЧП на федеральном шоссе тела сильно изувечило, и требовалось время на опознание. Поэтому и без того большое горе в семьях омрачила невозможность сделать все как подобает.

Как обозначил заместитель муфтия Дагестана Ахмад Магомедов, упокоить смогли меньше половины из тех, кто не сумел выжить в пожаре. Процедуры захоронения проходили через муфтият и центральные мечети в селах 16 августа.

- Остаются еще те тела, которые не опознаны, и те, по которым необходимо проводить генетические исследования. Как только их выдадут, они тоже будут преданы земле, — подчеркнул Ахмад Магомедов.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

На данный момент тела 21 жертвы обезображены так, что опознать их невозможно, нужно ждать результаты генетической экспертизы. Родственники собирают материал на проверку.

Напомним, в 10 часов вечера 14 августа на выезде из Махачкалы в автосервисе произошел пожар. Газовый баллон машины взорвался во время ТО, когда механик менял масло. Огонь перекинулся на склады с селитрой и рядом стоящие машины и АЗС.

Мощные взрывы с пожаром унесли жизни 35 человек. Еще 115 человек получили травмы. Как прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд пациентов находится в тяжелом состоянии, 16 пострадавших доставили бортом МЧС на лечение в Москву. Там за их жизнь борются ведущие медики страны.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Сейчас в Дагестане идет третий день разборов завалов, оставшихся после взрыва. Помимо заправки и складов, пострадали порядка 400 жилых домов. Известно, что семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. А вот конкретные суммы компенсаций за утраченное имущество не озвучиваются - их размер будет зависеть от степени причиненного ущерба. По этому поводу глава Дагестана Сергей Меликов провел отдельное совещание, где объяснил, кому в выплатах будет отказано.

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