В результате взрыва различные повреждения получили 400 строений, находящихся в районе АЗС в Махачкале. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Пока Дагестан приходит в себя после взрыва у АЗС в столице республики, в результате которого были повреждены 400 строений, погибли 35 человек и более 100 пострадали, на федеральном уровне предлагают идеи, как не допустить подобных ЧП в будущем. «КП-Северный Кавказ» рассказывает последние новости о взрыве в Махачкале у заправки на 17 августа 2023 года.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже почти три дня, многие жертвы взрыва до сих пор не преданы земле. В исламе принято проводить похороны в день смерти человека, но 22 тела обезображены так, что опознать их невозможно, нужно ждать результаты генетической экспертизы.

Сохраняется риск, что количество погибших увеличится - ряд пациентов находится в тяжелом состоянии. По данным, озвученным вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, 16 пострадавших перевели на лечение в Москву. В том числе Юсупа Худиева - владельца складов, где сдетонировала селитра после пожара на соседней СТО и откуда пламя перекинулось на автозаправку.

Из-за серьезной травмы головы мужчину сейчас нельзя допросить. Зато показания уже дает непосредственный владелец взрывоопасного удобрения, арендовавший помещение у Худиева - 34-летний Эльдар Насрулаев. Он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследованием уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет) занимается центральный аппарат СКР.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета России. Фото: СКР

Тем временем, в Махачкале продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Консультацию о мерах поддержки можно получить по телефону горячей линии: 8(8722) 98-90-81, а для ускорения оформления всех необходимых документов недалеко от места ЧП в здании СНТ имени Даниялова на трассе Махачкала - Астрахань открыли открыли пункт приема заявлений.

Уже известно, что семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. А вот конкретные суммы компенсаций за утраченное имущество не озвучиваются - их размер будет зависеть от степени причиненного ущерба.

Дом еще не успели заселить, иначе жертв могло бы быть еще больше. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

- В результате взрыва и пожаров пострадало более 400 строений, большинство из них жилые дома. Повреждения разные: от различного рода разрушений до выбитых окон, - объяснил глава Дагестана Сергей Меликов и обратил внимание на очень серьезную проблему.

Он предупредил, что некоторые люди могут столкнуться с отказом в помощи.

- Есть домовладения, которые никак не оформлены. Фактически они есть, а юридически их нет - свидетельство на земельный участок имеется, а свидетельство на право собственности строения отсутствует. И мы не имеем права в таком случае производить выплаты. Мы не раз об этом говорили! Надо же самим заботится о своем благосостоянии. Повсеместно в Дагестане существуют определенные риски - где-то проходит газовая магистраль, и в ее зоне стоят дома, где-то есть оползневые участки, участки подтоплений, схода селевых потоков. И там находятся строения, которые люди не оформляют. Почему они сами себя не хотят обезопасить - оформить дом, можно - это дело каждого - застраховать этот дом. И тогда при каких-то повреждениях, как это делается во всем цивилизованном мире, получить либо компенсацию, либо получить страховые. Не знаю, почему дагестанцы этого не хотят. И при очередной аварии мы вновь столкнулись с этой проблемой! - обрисовал ситуацию Сергей Меликов.

Об упреждающих мерах предлагают подумать и на федеральном уровне. Зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный подготовил обращение на имя главы правительства России Михаила Мишустина с просьбой пересмотреть правила размещения АЗС и запретить возводить эти объекты рядом с многолюдными местами.

После трагедии в Махачкале зазвучали предложения пересмотреть градостроительные нормы. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Эту идею уже поддержал первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. Он напомнил, что во времена СССР изначально все заправки выносили за черту города, но позже это правило отменили. Кстати, даже знаменитый фильм 1963 года «Королева бензоколонки» запретили снимать на настоящей АЗС - кинооборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности.

Ранее аналогичную мысль в эфире Радио «Комсомольская правда» озвучил эксперт в ассоциации «Союз-01» Константин Калужин:

- По действующим нормативам, бензозаправка с подземными резервуарами для хранения топлива должна находится не менее, чем в 25 метрах от жилых домов, газовая - в 35 метрах. Мощность взрыва в Махачкале была такова, что выброс пламени произошел в радиусе 50 метров. Может, нормативы следует пересмотреть?...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пострадавшие в результате взрыва в Махачкале могут рассчитывать на поддержку не только от государства. Сразу же после ЧП местный благотворительный фонд «Надежда» объявил о сборе средств. За полтора дня люди пожертвовали 50 млн рублей. Директор Фонда Мурад Керимов объяснил, что уже побывал в упомянутом выше пункте приема заявлений на компенсацию и свои дальнейшие действия он будет согласовывать с госструктурами, чтобы помощь не дублировалась, а шла тем, кому она действительно нужна.

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