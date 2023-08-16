Главного подозреваемого во взрыве в Махачкале нашли и задержали

Эльдара Насрулаева объявили в розыск сразу после взрыва Фото: СОЦСЕТИ

Следствие задержало главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале, сообщил источник «КП» в правоохранительных органах. Им оказался 34-летний Эльдар Насрулаев.

Почти двое суток следователи разыскивали арендатора склада на окраине Махачкалы, где 14 августа мощнейший взрыв унес жизни 35 человек. В помещении хранились большие запасы селитры — крайне взрывоопасного вещества, которое используется в удобрениях. Именно оно, по предварительным данным, сдетонировало в результате пожара.

Очевидцы последний раз видели Насрулаева с супругой на территории Махачкалы. Он скрылся с места происшествия после взрыва и был объявлен в розыск. К вечеру 16 августа мужчину обнаружили и задержали.

Вскоре суд определит Насрулаеву меру пресечения. Тем временем следователи продолжают допрашивать других причастных к происшествию.

Взрыв произошел на федеральной трассе на выезде из Махачкалы неподалеку от автозаправки. На месте образовалась воронка и разгорелся пожар площадью 600 квадратных метров. В результате взрыва пострадали более сотни человек, 35 погибли. Большинство тел настолько изувечены, что родные до сих пор не могут их опознать — назначена генетическая экспертиза.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Десятки неопознаных тел и проблемы с допросами: что известно о взрыве селитры у АЗС в Махачкале

Публиикуем последние новости о взрыве в Махачкале у заправки на 16 августа 2023 года (подробнее)

Спецборт с 16 пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Раменское

Самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями (подробнее)

Трагедия в Махачкале была неизбежна: эксперты объяснили, что привело к массовой гибели людей

Эксперт-химик: «Взрыв селитры у АЗС в Дагестане случился бы и без пожара» (подробнее)