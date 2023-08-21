Ударил охранника парка: в Дагестане задержали треш-блогера Мурада Легенду

Треш-блогер стал звездой из-за обмана таксиста. Фото: скриншот из видео

Треш-блогер и боец поп-ММА Исрапил Рамазанов (известный как Мурад Легенда) задержан в Дербенте. Полицейские забрали героя интернет-мемов за хулиганство в парке.

Рамазанов гулял поздним вечером 20 августа в дербентском парке. Был ли он при этом трезв — полиция еще выясняет.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в МВД Дагестана, блогер затеял конфликт с несколькими людьми. Сперва они громко ругались, а когда утихомиривать известного дебошира пришли охранники парка, он набросился на одного из них с кулаками.

Полиция задержала Исрапила. В отделе на него составили протокол за хулиганство.

В соцсети слили видео задержания блогера. Судя по кадрам, Рамазанов был категорически не согласен с действиями полицейских.

Пока полуголого парня уводят под руки правоохранители, Мурад сыпет угрозами и кроет сотрудников матом.

Мурад Легенда обрел интернет-славу летом 2021 года. Тогда в сети появился ролик, в котором парень кричит матом на таксиста. В конце видео водитель рассказал, что представившийся Мурадом пассажир сбежал, не оплатив поездку.

Видео стало вирусным, и Мурада стали звать YouTube-блогеры на свои шоу. В том числе блогер Хиза (которого недавно посадили за рекламу мошенников) устроил жестокий пранк над обидчиком таксиста. Позднее Мурад стал бойцом поп-ММА.

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