После взрыва в Махачкале шестеро пострадавших едва не ослепли

Взрыв возле заправки в Махачкале унес жизни 35 человек. Фото: СУ СКР по РД

Взрыв в Махачкале 14 августа унес жизни 35 человек и стал одной из самых больших трагедий в истории республики. И даже у выживших не все так гладко. Были госпитализированы сотни пострадавших. А шестеро из них едва не лишились зрения.

О том, как дагестанские врачи спасли двоих детей и четырех взрослых от слепоты, рассказала главврач Республиканской офтальмологической больницы Эльмира Омарова.

— Врачи больницы в первые же часы были мобилизованы для оказания помощи пострадавшим. В ночь трагедии к нам поступило трое пациентов, один из которых — ребенок. Двум пациентам была произведена хирургическая обработка ранения органа зрения, — вспоминает главный врач.

На следующий день из детской республиканской больницы перевели ребенка, также с травмами глаз. В итоге офтальмологи госпитализировали двоих детей и четырех взрослых.

Всех пострадавших проконсультировали специалисты из Москвы. Двоих пациентов, которые находились в особенно тяжелом состоянии, отправили в столицу спецбортом МЧС. Оставшие до сих пор лечатся в стационаре офтальмологической больницы в Дагестане под круглосуточным наблюдением.

— Своевременная оказанная офтальмологами медицинская помощь позволила сохранить орган зрения у пациентов. Теперь их глазам больше ничего не угрожает, — отметила Омарова.

Взрыв возле автозаправки на окраине Махачкалы прогремел в ночь на 15 августа. Детонация и последовавший за ней пожар погубили 35 человек. Многие тела обгорели и были искалечены настолько, что родные не в состоянии опознать своих погибших близких.

Дело о взрыве расследуют московские правоохранители. Главного подозреваемого — арендатора склада селитры, которая, предположительно, и стала причиной трагедии — суд отправил под арест на два месяца.

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