Суд в Москве арестовал подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева

Эльдара Насрулаева отправили под стражу на 2 месяца. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева на два месяца. Его подозревают в причастности к взрыву в Махачкале 14 августа, в котором погибли 35 человек.

Как стало известно «КП-Ставрополь», Эльдар Насрулаев арендовал склад неподалеку от станции техобслуживания и заправки на окраине Махачкалы. Там он хранил большие запасы селитры, которую продавал аграриям в качестве удобрения.

В ночь на 15 августа на складе начался пожар. Огонь перекинулся на мешки с селитрой, и вещество сдетонировало. Мощнейший взрыв унес жизни 35 людей, еще десятки человек пострадали.

Вскоре следователи задержали Эльдара Насрулаева, он стал одним из подозреваемых в причастности к трагедии. Следствие предъявило ему обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.

По неофициальным данным, после объявления в розыск, Насрулаев сам явился в полицию и рассказал, что на складе в момент взрыва никого не было и что там случилось, он не знает.

В семья Насрулаева говорят, что произошедшее стало для них ужасной трагедией и такого поворота событий никто не ожидал.

Расследованием дела о взрыве в Махачкале занимаются федеральные следователи, поэтому после задержания Насрулаева доставили в Москву. 17 августа на закрытом заседании ему избрали меру пресечения. Подозреваемого отправили под стражу на 2 месяца.

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