Ей аплодировал Путин: незадолго до 100-летия умерла ветеран, чье желание исполнил президент

Перед смертью ветеран ВОВ успела поговорить с Путиным. Фото: пресс-служба Кремля/соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

В день 80-летия Курской битвы Ессентуки попрощались с одной из ее участниц — медсестрой Натальей Донсковой, которая отдала свою молодость и здоровье за свободу нашей страны. За два года перед смертью волонтеры помогли ветерану исполнить ее заветное желание, и перед Новым годом она смогла поговорить с президентом России.

Наталья Ивановна родилась в 1923 году. Еще до 18-летия она отправилась на фронт Великой Отечественной войны. В рядах Красной Армии, она прошла весь путь до Берлина, занимая должность старшины медицинской службы. Рискуя собой, Наталья Ивановна спасала раненых, десятки раз становилась донором крови.

Во время войны Наталья Донскова получила семь ранений, которые на протяжении долгих лет сказывались на ее здоровье. К старости она ослепла на один глаз и пережила пневмонию.

Новость о кончине Натальи Ивановны вызвала горечь и печаль в сердцах всех, кто знал ее. Глава Ессентуков Александр Некристов отметил, что гордится личным знакомством с ней.

Однако пару лет назад ветерана узнали не только ее родной город и близкие. В конце 2020 года она привлекла внимание всей страны, когда на «Елке желаний» попросила поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ее мечта осуществилась. Волонтеры донесли до главы государства желание Натальи Ивановны.

— Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте! — отреагировал Путин.

Президент поручил ФСБ найти номер пенсионерки и созвонился с ней.

— Наталья Ивановна, Ессентуки стали красивым городом только потому что вы и такие как вы обеспечили победу в Великой Отечественной войне, — сказал он ветерану. — А мы, опираясь на то, что вы сделали, должны сделать еще больше. Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек. Мы все желаем вам самого доброго!

Звонок президента несказанно обрадовал Наталью Ивановну.

— Наталья Ивановна устала, уже легла спать. Но заснула счастливая. Очень она ждала, чтоб ей Путин позвонил. Ой, такая довольная была, не представляете, — рассказала тогда «КП-Ставрополь» помощница ветерана.

В августе 2023 года Наталья Ивановна Донскова скончалась, не дожив всего несколько недель до векового юбилея. Она ушла из жизни в годовщину Курской битвы — и в Ессентуках она оставалась последней участницей сражения.

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