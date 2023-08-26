Главной версией гибели 500 птиц на Ставрополье Россельхознадзор назвал пестициды

Погибли птицы разных видов. Фото: Минприроды СК

В Ставропольском крае - очередной случай массовой гибели птиц. И снова - в Апанасенковском округе. В прошлый раз спасатели достали около 3000 мертвых пернатых из Дундинского водохранилища. Произошло это в феврале 2023 года. Из-за ЧП даже была запрещена весенняя охота. Теперь же телами птиц оказалась усыпана береговая линия озера Маныч в районе автомобильного моста.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья зафиксировало гибель почти 500 птиц - 320 уток и 160 особей болотно-луговой дичи.

- Всего наши сотрудники во время выездного обследования участка в районе впадения реки Киста в Пролетарское водохранилище в 7 км на восток от села Манычского обнаружили трупы диких водоплавающих разных видов: пеликан, утка-кряква, утка-пеганка, огарь, крачка, кулик, - сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Результат анализа на вирус гриппа А оказался отрицательным. А вот другая экспертиза показала «качественные реакции на определение фосфорорганических соединений и фосфида цинка».

- То есть одной из вероятных причин гибели животных может быть отравление пестицидами, - объяснили в Россельхознадзоре. - В прошлом году от нерационального использования препаратов, в том числе запрещенных, пострадали тысячи птиц и зверей, значительно снизилась популяция занесенного в Красную книгу серого журавля.

Экологические последствия от случившегося в ведомстве назвали «не поддающимися экономическому расчету».

В министерстве сельского хозяйства СК уже ответили, что в августе технологически не предусмотрены работы по обработке полей от грызунов, численность их на данный момент пока не вызывает опасений и не требует методов химической борьбы. Однако «в редких случаях» пестициды в регионе все же применялись, но для десикации (принудительного обезвоживания тканей сельхозкультур, которое ускоряет созревание семян, облегчает машинную обработку урожая и помогает бороться с различными заболеваниями растений). Это следует из данных Федеральной государственной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».

Для выяснения всех обстоятельств гибели сотен птиц в Апанасенковском районе Ставропольского края в настоящий момент создана межведомственная комиссия. В ее состав также вошли эксперты из Калмыкии и Ростовской области.

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