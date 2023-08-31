Никакой пожарной безопасности: 3,8 тонны селитры нашли на очередном складе Дагестана

Владельцу грозит штраф до 400 тысяч рублей. Фото: прокуратура по РД

После трагедии в Махачкале, где 35 человек погибли от взрыва у АЗС, правоохранители стали проверять все подозрительные помещения на предмет незаконного хранения. Так, им удалось найти многотонный склад с селитрой в Дербенте. Информацию о «находке» сообщили в пресс-службе надзорников.

— Органами прокуратуры республики продолжаются проверки соблюдения требований законодательства при размещении автозаправочных станций и иных опасных производственных объектов, — обозначили в ведомстве.

Сотрудники республиканской прокуратуры выявили склад, где с нарушениями всех требований закона, хранилось 3,8 тонны аммиачной селитры. Небольшое помещение базировалось в селе Аглоби.

Фото: прокуратура по РД

В помещении предпринимателю удалось хранить порядка 76 мешков аммиачной селитры класса «Б». Обнаружив это, прокуратура возбудила административное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». Согласно предусмотренному порядком наказанию владельцу грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Сейчас обнаруженная селитра вывезена в целях обеспечения ее надлежащего хранения.

Ранее аналогичный склад с аммиачной селитрой нашли в селе Бабаюрт. Помещение на 600 квадратных метров располагалось вблизи АЗС. В нем правоохранителям удалось найти 12 тонн вещества. Условия хранения также были нарушены.

Предприниматель уже понес наказание.

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