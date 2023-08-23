Горы из мешков: тонны селитры нашли на еще одном складе возле АЗС в Дагестане

Предприниматель получил штраф. Фото: прокуратура РД

После трагедии в Махачкале, когда от взрыва незаконно складированной селитры у АЗС погибли 35 человек, нашли аналогичный склад с 12 тоннами такой же аммиачной селитры возле заправки. Хозяину склада пока выписали штраф за неправильное хранение.

Роковой вечер 14 августа навсегда разделили жизни жителей Дагестана на «до» и «после». Многие семьи потеряли во взрыве своих родных и близких. Другие оказались в шаге от смерти. Виной всему взрывоопасная селитра, хранившаяся рядом с автосервисом, откуда пришел огонь.

Фото: прокуратура РД

После инцидента правоохранительные органы стали проверять все склады, заправки на предмет хранения взрывоопасных веществ. Так, полицейские вышли на еще одного предпринимателя из села Бабаюрт. Его помещение на 600 квадратных метров располагалось вблизи АЗС.

В нем, по словам полицейских, находилось 12 тонн аммиачной селитры класса «Б». Вещество хранилось с нарушениями требований закона. Судя по кадрам, сделанным надзорниками, склад был заполнен в том числе мешками с карбамидом, то есть мочевиной. В основном ее используют как азотное удобрение

Фото: прокуратура РД

— По указанному факту прокуратурой района с привлечением специалистов Кавказского управления Ростехнадзора, ОНД и ПР № 6, ТУ Роспотребнадзора по РД проведена проверка соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — обозначили в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура РД

Нарушений у бизнесмена нашли на целых две статьи административного кодекса: «нарушение правил пожарной безопасности» и «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Предпринимателю посоветовали вывезти содержимое за пределы республики, а также заплатить штраф.

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