Золото или позор: житель Дагестана шантажировал девушку интимными фото за украшения

Девушка испугалась и отдала вымогателю дорогие украшения за молчание. Фото: архив КП
Фото: Залина ТАТАРОВА
Двадцатилетний парень из Дагестана сперва втерся в доверие к девушке из села, а потом решил на ней подзаработать. Угрожая позором, он потребовал у нее золото.
Молодой человек обзавелся провокационными фото доверчивой сельчанки. А в августе 2023 года начал шантажировать. Мол, не откупишься золотом — снимки увидит все село.
Напуганная девушка беспрекословно отдала вымогателю украшения. За молчание парень получил кольца, серьги и золотую цепочку.
Но уже в сентябре о случившемся узнала полиция. Шантажиста задержали, на него могут завести уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).
Пока что правоохранители проводят проверку. А украшения пострадавшей вернули. Правда, не все — несколько колец парень успел продать, а деньги потратил. Всего он забрал у нее украшения общей стоимостью 50 тысяч рублей.
Эти украшения отобрали у шантажиста и вернули пострадавшей. Фото: МВД Дагестана
А недавно в Дагестане раскрыли дело целой группировки, специализировавшейся на шантаже мужчин. Девушка обольщала клиентов под видом секс-работницы, а в процессе снимала видео. Затем ее «коллеги» преследовали мужчин и вымогали деньги под угрозой слива интимных роликов.
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