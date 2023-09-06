Брал взятки снегоболотоходом и «Porsche Cayenne»: министр-коррупционер со Ставрополья «скостил» себе срок

Фото: официальный сайт министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

Дело бывшего министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого все еще ходит по судам. Уже третья инстанция разбирается во взяточничестве и махинациях с контрактами бывшего чиновника. Когралыцкий пытается добиться сокращения срока, и похоже у него получилось. Пятый кассационный суд сократил его жизнь в колонии на год.

Следствие вменяло Алексею Когарлыцкому взятки на 60 миллионов рублей, а также превышение должностных полномочий. В деле было целых семь эпизодов, в числе которых были «откаты» за несколько контрактов с АО «Гипроздрава», «подарок» руководителя «Техноставприцепа» и «Центрстройинвеста» в виде прицепа и «Porsche Cayenne» за 8 миллионов рублей, а также снегоболотоход.

Из-за сделки со следствием суд первой инстанции назначил чиновнику 3 года строгого режима, штраф в размере 50 миллионов. Но надзоников не устроил такой расклад, и они подали апелляцию, которая увеличила срок бывшего министра до 6 лет в колонии строгого режима.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

Но спустя год дело дошло и до пятого кассационного суда, который убрал из приговора упоминание одного эпизода, касающегося строительство легкоатлетического манежа, к которому приложил руку Когарлыцкий. Ранее следствие полагало, что он дал «добро» на подписание актов выполненных работ раньше, чем они были выполнены на самом деле. Тогда за это подсудимый проходил по статье «превышение должностных полномочий».

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

Помимо этого, последним судом исключено описание деяния по факту получения взятки в виде «Porsche Cayenne», прицепа и снегоболотохода. Таким образом, суд смягчил наказание до 5 лет. При этом штраф в 50 миллионов Алексей Когарлыцкий по-прежнему должен выплатить.

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