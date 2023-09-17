Бегут по колено в воде: атлетов в Махачкале не распугал потоп после ливней

Махачкалинцы не только бежали по затопленным улицам, но и попутно помогали водителям. Фото: скриншоты из видео Фото: Залина ТАТАРОВА

Накануне в Махачкале объявили штормовое предупреждение, и 17 сентября погода показала себя во всей красе. Но закаленные летними штормами горожане решили, что потоп не повод отменять запланированный на это утро массовый забег.

Ежегодный забег «Атлетика» проходит в Махачкале уже в третий раз. Участники могут выбрать себе подходящую дистанцию: 5, 10 либо 21 километр. Есть также отдельная категория для детей — 1 километр.

В 2023 году организаторы ожидали около двух тысяч участников. Изначально забег был запланирован на 10 сентября. Но тогда его пришлось перенести на неделю из-за погоды.

В это воскресенье ситуация не особо улучшилась — снова штормовое предупреждение, снова ливни с грозой и залитые водой по колено улицы. Но на этот раз спортивные махачкалинцы отказались опять переносить забег.

И побежали! Попутно помогая застрявшим водителям выталкивать из воды машины.

— Обратите внимание, какое количество людей на 21 километр! Мы думали, человек десять согласится, а пришла целая толпа! Эти люди готовы на все, мы восхищены. Обычный забег в любой день можно устроить, а такой когда еще получится? — не скрывают радости организаторы.

Бежать им пришлось вовсе не по лужицам. Другие махачкалинцы в ужасе засняли скрытые под водой улицы.

— Настоящее наводнение, кошмар. Здесь можно рыбачить! Что творится… Так что, друзья, сидите дома, — говорит один из горожан.

Сидеть дома не стали как минимум две тысячи человек — именно столько участников вышло на забег, по словам организаторов «Атлетики». Настроению атлетов погода нисколько не помешала, а уличные повара помогали участникам согреться горячей едой.

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