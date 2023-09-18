Без лифчика и с сигаретой: Собчак заметили на отдыхе в Дагестане

Ксения Собчак возмутила дагестанцев. Фото: соцсети героини публикации и архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Ксению Собчак на этих выходных заметили в Дагестане. Журналистка привезла свою команду на корпоратив в южную республику.

Медийную гостью заметили в пещере Нохъо — это объект неподалеку от Сулакского каньона. Собчак попала в кадр с сигаретой и радостной улыбкой.

Собчак засняли с сигаретой в пещере в Дагестане Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Затем журналистка опубликовала кадры из поездки у себя в соцсетях. Среди захватывающих горных пейзажей и милых фотографий с животными жители республики заметили (и не оценили) снимок самой ведущей, на котором под топом в стиле милитари явно нет нижнего белья.

Визит Собчак расколол пользователей соцсетей на два лагеря. Одни порадовались, что знаменитость привлекает внимание к туристическим объектам Дагестана. Другие увидели в фотографиях неуважение к жителям республики и назвали ее «провокаторшей».

Сама Ксения Собчак проигнорировала критику и тепло отозвалась об отдыхе в регионе.

— На этих выходных мы решили устроить «корпоратив» всей командой и уехать на выходные в Дагестан! Это были прекрасные дни, спасибо всем за то, что вы есть, и за то, что мы такая классная команда, — написала журналистка.

Журналистку впечатлили красоты Дагестана Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Откровенные фото туристок периодически вызывают бурное негодование жителей Дагестана. В начале этого года блогершу из Москвы раскритиковали за «голую» фотосессию на фоне гор. История закончилась неожиданно — девушка переехала в Махачкалу и приняла ислам, а откровенные фото (не только из той самой поездки) пропали из ее соцсетей.

А в августе 2022 года в очередном скандале поучаствовала и сама Собчак. Она вступилась за туристку, которую местные жители публично отчитали за поход в магазин в купальнике.