Боевиков Басаева со Ставрополья осудят за мятеж в Дагестане 1999 года

Преступники добровольно вступили в группировку Басаева летом 1999 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще трое участников террористической банды Шамиля Басаева. Бакиеву, Канмурзаеву и Машаеву предъявят обвинение за нападение на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

Следствие считает, что преступники добровольно вступили в группировку Басаева летом 1999 года. Их сразу включили план нападения на военную часть в Дагестане. Тогда они вместе сотней других вооруженных террористов в августе участвовали в вооруженном мятеже для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ.

Злоумышленники также совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ, которые обеспечивали общественную безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. От их массированного прицельного обстрела погибли 33 человека. Еще 34 - получили различные травмы.

Теперь все трое: Бакиев, Канмурзаев и Машаев ответят за убийство в суде. Они будут отвечать за обвинения по таким статьям, как «участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих».

— Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в следкоме.

Ранее за мятеж в Дагестане один из участников банды получил 13 лет строгого режима. Осужденного зовут Ризван Муласанов.

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