«Он был бы очень рад»: олимпийский чемпион Заурбек Сидаков посвятил новую победу покойному отцу

Спортсмен обеспечил сборной олимпийскую лицензию Фото: Reuters

Борец из Северной Осетии Заурбек Сидаков принес России новую громкую победу. Спортсмен одолел американца Кайла Дейка со счетом 10:7 и взял золото на чемпионате мира в Белграде. Свой триумф он посвятил погибшему отцу.

— Много чего можно говорить. Сегодня Бог был на моей стороне. Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю ее моему отцу. Он был бы очень рад. И моей матери, которая очень сильно переживала. Спасибо всем, кто был рядом со мной, — заявил после выигрыша боец журналистам.

Напомним, что отец олимпийского чемпиона трагически погиб в ДТП под Бесланом 10 апреля 2023 года. Казбек Сидаков был главной поддержкой чемпиона. С самого детства он растил его, как победителя. Еще с пеленок он предсказал ему счастливое будущее. Поэтому быстрая неожиданная кончина отца сильно стала переломным моментом для Заурбека.

Казбек Сидаков. Фото: region15.ru

После победы в Белграде спортсмен поделился, что он смог одолеть соперника только благодаря мотивации и благой цели. Ведь он до последнего не верил, что российских спортсменов допустят до соревнований, но тем не менее им удалось выступить и более того, обеспечить сборной олимпийскую лицензию.

Сидаков стал вторым призером для российской команды на текущем мировом чемпионате. Ахмед Усманов получил золотую медаль в весовой категории до 79 кг, а Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером в категории до 61 кг.

Заурбек Сидаков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заурбек Сидаков является обладателем золотой медали Игр в Токио, двух побед на чемпионатах мира и первого места на Кубке мира.

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