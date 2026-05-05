На Парадах Победы в Ставропольском крае в 2026 году военной техники не будет. Такое решение местные власти назвали «необходимой мерой, продиктованной текущей обстановкой». Чтобы репетиции и непосредственно само мероприятие прошли без накладок, в городах введут ограничение движения (а также связи).

Информацию по Ставрополю и Железноводску «КП-Северный Кавказ» публиковала ранее.

Для Пятигорска схема ограничения движения выглядит следующим образом:

6 мая

с 8:00 до 14:00

– по улице Козлова (от проспекта Калинина до пересечения с улицей Дзержинского).

7 мая

с 14:00 до 19:00

– по улице Ленина в станице Константиновской (от дома №10 до дома №31).

8 мая

с 9:00 до 13:00

– по улице Лермонтова (от улицы Карла Маркса до улицы Соборной);

– по улице Соборной (от улицы Лермонтова (нечетная сторона) до улицы Академика Павлова);

с 8:00 до 21:00

– по улице Козлова (от проспекта Калинина до улицы Дзержинского);

– по улице Лермонтова (от улицы Дзержинского до улицы Карла Маркса);

– по улице Лермонтова (нечетная сторона) от улицы Карла Маркса до улицы Соборной;

– по улице Соборной (от улицы Лермонтова (нечетная сторона) до улицы Академика Павлова).

9 мая

с 6:00 до 22:00

– по проспекту Калинина (от улицы Первомайской до улицы Пастухова; дорожное движение организуют по проспекту 40 лет Октября);

– по улице Октябрьской (от проспекта 40 лет Октября до улицы Дзержинского);

– по улице Козлова (от проспекта 40 лет Октября до улицы Дзержинского);

– по улице Коста Хетагурова (от проспекта 40 лет Октября до улицы Дзержинского); – по улице Фрунзе (от проспекта 40 лет Октября до проспекта Калинина);

– по улице Акопянца (от проспекта 40 лет Октября до проспекта Калинина);

– по улице Университетской от проспекта 40 лет Октября до улицы Крайнего);

– по улице Дзержинского (от улицы Теплосерной до улицы Мира);

– по улице Пастухова (от улицы Академика Павлова до бульвара Гагарина);

– по улице Академика Павлова (от улицы Пастухова до улицы Карла Маркса);

– по улице Площадь Ленина (от улицы Дзержинского до улицы Соборной);–

– по улице Лермонтова (от улицы Соборной до улицы Карла Маркса);

– по проспекту Кирова (нечетная сторона от дома №1 до улицы Малыгина);

– по проспекту Кирова (четная сторона) от дома № 2 до пересечения с улицей Малыгина;

– по улице Крайнего (от улицы Власова до проспекта Кирова);

– по улице Крайнего (от улицы Октябрьская до проспекта Кирова);

– по улице Соборной (от улицы Красноармейской до улицы Академика Павлова);

– по улица Красноармейской, Чкалова, Анисимова, Буачидзе, Братьев Бернардацци, Карла Маркса.

с 7:00 до 23:59

– по улице Дунаевского (от улицы Малыгина до проспекта Калинина);

– по улице Малыгина (от проспекта Кирова до улицы Дунаевского);

– по улице Крайнего (от улицы Октябрьской до проспекта Кирова).